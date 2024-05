Roccella viene contestata e rinuncia all'intervento: "C'è chi evoca il Fascismo, ma questa è censura"

Clima teso agli Stati generali della natalità dove Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, è stata contestata. Appena salita sul palco, sono partiti fischi e urla. Studenti e studentesse si sono alzati in piedi mostrando una serie di fogli a comporre la scritta: "Sul mio corpo decido io". A quel punto Roccella rivolta ai manifestanti ha preso il microfono e ha detto: "Ragazzi ma noi siamo d'accordo, ma nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno". Non è bastato a placare gli animi e la contestazione è proseguita in modo tanto rumoroso che Roccella non è riuscita a pronunciare il suo intervento.

Dopo la contestazione dei giovani che hanno proseguito a lungo urlando "Vergogna, vergogna", il promotore degli Stati generali Gigi De Paolo ha dato la parola a uno di loro. Una ragazza è salita sul palco e ha letto un volantino rivendicando parole come "educazione sesso-affettiva, parole - ha detto - che non hanno avuto ascolto da nessun ministro". E poi ha aggiunto: "Sui nostri corpi, decidiamo noi. L'attuale governo decide di convocare questo convegno mentre nessuno del governo, in un anno, ha risposte alle nostre richieste. Non ci stiamo alla triade Dio-padre-famiglia". De Palo ha però specificato che "l'evento è convocato da una Fondazione e non dal governo". Mentre la ragazza leggeva un comunicato, in sala alcuni adulti urlavano: "Vai via, esci, vattene". Successivamente il ministro Roccella ha provato di nuovo a pronunciare il suo intervento ma a quel punto sono riprese le proteste. La ministra allora, è andata via.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ministro ha affidato a Facebook un commento su quanto accaduto, riferendosi anche alle recenti polemiche sulla libertà di espressione dopo il caso Scurati. "Sono certa - si legge - che la segretaria del Pd Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali - Antonio Scurati, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Chiara Valerio, ecc. -, la 'grande stampa' e la 'stampa militante' che abbiamo visto in queste ore mobilitata in altre sedi, avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti dopo l'atto di censura che questa mattina mi ha impedito di parlare agli Stati generali organizzati dalla Fondazione per la Natalità per svolgere il mio intervento e anche per rispondere ai contestatori-censori e interloquire con loro. Sono certa - prosegue - che i podisti della libertà e della democrazia non si faranno sfuggire questa occasione per dimostrare che l'evocazione del fascismo che non c'è, alla quale abbiamo assistito in queste settimane, non era solo una sceneggiata politica pronta a svanire di fronte alle censure vere".