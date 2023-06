Migranti e aiuti finanziari: perché la missione di Giorgia Meloni in Tunisia non è stata un successo

A cinque giorni dal primo viaggio, Giorgia Meloni torna in Tunisia con Ursula Von Der Leyen e Mark Rutte per incontrare il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. Gli obiettivi erano due: quello minimo, avviare un percorso di dialogo tra istituzioni europee e repubblica nordafricana, il secondo, di sostanza, cercare di frenare la massiccia immigrazione che dalle coste tunisine conduce fino a quelle siciliane.Il risultato è quello della concessioni di piccoli finanziamenti per controllare l'immigrazione e arginare la crisi finanziaria del Paese e di un memorandum futuro che avvicinerà Tunisi a Bruxelles. Il resto è demandato alle scelte del governo tunisino, sopratttutto all'eventuale accordo con l'FMI verso il quale le autorità del paese nordafricano guardano con sospetto.

Ma per capire l'importanza strategica che la premier italiana ha affidato a questa missione, e perché, al di là delle dichiarazioni di facciata, non è andato forse tutto come auspicato da Roma, è utile fare alcune premesse.

Il nuovo accordo UE sui migranti e l'esplosione dell'immigrazione dalla Tunisia

Il nodo principale è il nuovo accordo Ue sui migranti raggiunto appena tre giorni fa a Bruxelles dopo un intenso sforzo diplomatico che ha contrapposto il governo a molti paesi del cosiddetto blocco di Visegrad, ideologicamente affini all'ideologia che guida il governo Meloni, ma strategicamente molto lontani dai nostri interessi nazionali. L'accordo, oltre a spingere sui ricollocamenti all'interno della UE, autorizza di fatto gli stati a ricollocare i migranti verso i cosiddetti 'paesi di transito' a patto che siano sicuri. Chi certfica che lo sono davvero? Gli stessi paesi che effettueranno i ricollocamenti.

Tradotto: se domani l'Italia identificherà la Tunisia come nazione sicura e le autorità di Tunisi accetteranno di riprendersi una quota di migranti sbarcati sulle nostre coste si potrebbe realizzare (in piccolo) quanto già avviene per i siriani in Turchia. Siglato tra la UE e le autorità di Ankara nel 2016 l'accordo mise di fatto fine all'esodo massiccio di migranti lungo la rotta balcanica in cambio di miliardi di euro. La firma è stata largamente caldeggiata da Berlino, ma duramente contestate da molte organizzazioni umanitarie sia per quanto riguarda il trattamento dei rifugiati, sia per quanto riguarda la considerazione della Turchia come ''paese sicuro''. Ma con oltre quattro milioni di rifugiati ospitati, l'accordo è, nel bene e nel male, uno dei pilastri della politica estera europea. L'impressione è che il governo Meloni voglia realizzare qualcosa di similare, con l'avvallo della UE, per quanto riguarda la Tunisia.

Negli ultimi anni la Tunisia si è trasformata in un vero e proprio hub per l'immigrazione subsahariana verso il nostro Paese con gli sbarchi che si sono moltiplicati. E a scappare sono anche gli stessi tunisini, con una crisi economica e politica che mette a dura prova le prospettive delle nuove generazioni.

E da mesi, soprattutto Italia e Francia chiedono all'Europa di intervenire. Ad aprile c'è stata la notizia dell'avvio di un partnerariato più attivo per quanto riguarda la gestione dei migranti oggi arriva il primo protocollo di intesa: dalla UE arriveranno 150 milioni di euro per aiutare le casse tunisine e 100 milioni di euro per il controllo dell'immigrazione sulle coste. È un segnale, ma si tratta di briciole, perché il resto dei finanziamenti saranno ancorati alla firma di un memorandum con la UE e al via libera da parte dell'FMI di 1,9 miliardi in cambio di riforme strutturali. Per Ursula Von Der Leyen sono le condizioni fondamentali per avviare una trattativa, ma non sono affatto semplici.

''Non saremo la guardia di frontiera di altri stati''

La visita dei tre leader europei era stata preceduta ieri dalle dichiarazioni del presidente tunisino che aveva dichiarato: ''Non saremo la guardia di frontiera di altri Stati''."La Tunisia - aveva aggiunto Kais Saied - non accetterà mai il minimo trattamento disumano inflitto a chiunque si trovi sul suo suolo e si adopera affinché tutti gli immigrati si trovino in una situazione regolare. Queste persone sono vittime di un sistema globale che le tratta non come esseri umani, ma come semplici numeri''.

Una dichiarazione di intenti che non lascia molto spazio ad ambiguità, specie se il flusso di denaro auspicato non arriva direttamente nelle casse di Tunisi. Saied si oppone inoltre alle ingerenze dell'FMI nella politica interna del paese nordafricano e alle riforme che dovrebbe avviare in cambio dei finanziamenti promessi. Una dinamica che rende assai problematica l'approvazione degli aiuti finanziari promessi dal fondo.

La premier italiana chiude l'incontro con un annuncio: ''Roma e l'Italia saranno pronte a organizzare la conferenza internazionale sulla migrazione e lo sviluppo, della qual abbiamo parlato con il presidente Saied, che è un ulteriore tappa di questo percorso di vicinanza''. Il paradosso è che è proprio il sovranismo del premier tunisino a frenare gli accordi che, da un lato permetterebbe di risanare una situazione economica gravemente compromessa, dall'altro di fornire un controllo sui fenomeni migratori (anche senza arrivare a un accordo come quello tra Bruxelles e Ankara) che permetterebbe anche all'Italia di vedere meno arrivi sulle proprie coste. È la stessa contraddizione vista al vertice europeo di qualche giorno fa dove il Governo si è dovuto contrapporre ai 'vecchi alleati' ungheresi e polacchi. Una contraddizione che la premier dovrà affrontare ora anche per la firma del memorandum con Tunisi che vorrebbe portare a casa entro fine giugno e per il quale dovrà parlare anche con paesi molto lontani dall'area mediterranea. Paradossi del sovranismo.