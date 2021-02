Nel modulo per accedere alla vaccinazione Covid-19 fornito dalla Asl5 di La Spezia a un cittadino sono elencate trenta categorie di persone. Tra i soggetti con "comportamenti a rischio", al punto numero dieci del documento sono stati inseriti anche gli omosessuali, insieme a tossicodipendenti e ai "soggetti dediti alla prostituzione". No, non è una fake news. La denuncia arriva da Ferruccio Sansa, ex candidato alla presidenza della regione Liguria e oggi consigliere regionale.

Gli omosessuali "soggetti con comportamento a rischio" nel modulo per accedere al vaccino in Liguria

"Ci augureremmo che fosse un fake - ha scritto Ferruccio Sansa sulla sua pagina Facebook, in una nota firmata insieme agli altri due consiglieri regionali Selena Candia e Roberto Centi -. Per questo abbiamo cercato di chiedere informazioni all'Asl5: dopo 13 telefonate senza risposta - compresi l'ufficio relazioni con il pubblico e il servizio covid-19 - finalmente l'ufficio igiene pubblica e vaccinazioni ci ha risposto:'Sì, conosciamo quel foglio, ma l'ha fatto un altro ufficio'".

Per questo i tre consiglieri chiedono alla regione, all'Asl5 spezzina e ad Alisa (la nuova azienda sanitaria ligure che ha sostituito Ars) "come sia stato possibile inserire - senza la benché minima evidenza scientifica - una libera scelta personale tra i comportamenti a rischio".