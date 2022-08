E' morta la costituzionalista Lorenza Carlassare

Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura. La giurista Lorenza Carlassare, prima donna a ricoprire una cattedra di Diritto costituzionale in Italia, costituzionalista di chiara fama, sempre schierata a difesa della Costituzione, nonchè intellettuale molto ascoltata dalla sinistra, è morta all'età di 91 anni nella sua casa di Padova, dove era nata il 1 aprile 1931. Era stata sposata con Giovanni Battaglini, professore emerito di Diritto internazionale dell'Università di Ferrara, scomparso nel 2005.

La giurista padovana ha fatto parte della commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XVII legislatura per elaborare proposte di modifica della seconda parte della Costituzione. Si era dimessa l'11 luglio 2013 in polemica con la sospensione dei lavori parlamentari ottenuta dal Popolo della Libertà a seguito della fissazione dell'udienza per il ricorso in Cassazione contro la sentenza del processo Mediaset, un episodio da lei definito come una "un'intimidazione verso la Cassazione".

Nel 2014 il Movimento 5 Stelle l'aveva proposta per la presidenza della Repubblica. Successivamente aveva auspicato una svolta nel Movimento 5 Stelle per una conduzione meno autoritaria da parte di Grillo e Casaleggio.

Carlassare è stata una delle promotrici dell'appello contro le riforme costituzionali del governo Renzi e nel 2016 si impegnò in prima persona a sostegno del no al referendum del 4 dicembre. Nel 2020 in occasione del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari si è schierata per il sì. Nello scorso gennaio la costituzionalista aveva firmato un appello contro la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, definita "un'offesa alla dignità della Repubblica e di milioni di cittadini italiani".