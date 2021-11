La metamorfosi dei 5 stelle: sì al finanziamento pubblico, ora il Movimento è un partito

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di iscriversi al registro per accedere al finanziamento pubblico del 2xmille e diventa ufficialmente un partito politico. Non ha mancato di prendere questa decisione attraverso il metodo più classico: quello della deliberazione popolare online. Sulla nuova piattaforma democratica di Skyvote il popolo pentastellato si è espresso favorevolmente. Su 131.760 aventi diritti al voto, hanno detto la loro in 33.967. Dovevano esprimersi non solo sull’accesso al finanziamento pubblico, ma anche su come spostare i quattro milioni delle restituzioni degli stipendi dei parlamentari. Su quest’ultimo fronte sono state espresse 62.438 preferenze.

Ecco come verranno ripartiti i quattro milioni degli stipendi da restituire:

Anpas - Associazione nazionale pubbliche assistenze ha ricevuto 7.711 preferenze pari al 12,35% del totale;

Cnr (Consiglio nazionale ricerche) ha ricevuto 15.982 preferenze pari al 25,60% del totale

Emergency ha ricevuto 14.652 preferenze pari al 23,47% del totale

Gruppo Abele Onlus ha ricevuto 1.295 preferenze pari al 2,07% del totale;

Lega del Filo d'Oro ha ricevuto 8.696 preferenze pari al 13,93% del totale;

Medici Senza Frontiere ha ricevuto 11.127 preferenze pari al 17,82% del totale;

Nove Onlus - Emergenza Afghanistan ha ricevuto 2.975 preferenze pari al 4,76% % del totale.

Sulla proposta di richiedere l'accesso al finanziamento del 2x1000 e al finanziamento privato in regime fiscale agevolato mediante iscrizione al registro nazionale hanno votato "sì" in 24.360 mentre hanno votato "no" in 9.531.

"C'è stata un'ottima partecipazione e il 72% è a favore del 2xmille, la stragrande maggioranza. - ha commentato il presidente del Movimento Giuseppe Conte - Io ho preso atto di una richiesta che era già sul tavolo e mi è sembrato opportuno che fosse discussa e votata. Se accettiamo il principio della democrazia diretta, è questo".

"Con questo ennesimo voto degli iscritti abbiamo dimostrato ancora una volta di essere altro rispetto ai partiti tradizionali perchè la storia del MoVimento 5 Stelle è e sarà sempre nel segno della partecipazione. - ha detto in una nota il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle. - Non prendiamo decisioni importanti, come quella del 2xmille, in una stanza tra 10 dirigenti di partito, ma le prendiamo coinvolgendo 34mila cittadini perché riteniamo la democrazia diretta un tassello imprescindibile".