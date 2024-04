Mozione anti-Ramadan, la Lega perde in Lombardia

Non decolla la crociata anti-Ramadan della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio, ormai da settimane, sta portando avanti una campagna contro la decisione dell'istituto Iqbal Masih di Pioltello (Milano), dove il 10 aprile si sono fermate le lezioni perché le classi sarebbero state semivuote in occasione della fine del Ramadan, in una scuola col 43 per cento di iscritti stranieri (in gran parte musulmani).

La sconfitta per il partito del vicepremier è arrivata nel luogo che non ti aspetti: nel consiglio regionale della Lombardia. Il consigliere leghista Davide Caparini aveva presentato una mozione che chiedeva alla giunta regionale di attivarsi col governo per regolamentare le deroghe al calendario scolastico, e per prevedere "strumenti di monitoraggio" in capo alle Regioni. Ciò si sarebbe trasformato in minore libertà per le scuole e in una qualche forma di controllo regionale. Caparini, durante il dibattito, ha aggiunto che la decisione della scuola di Pioltello, giunta "sotto data", avrebbe causato "problemi di organizzazione alle famiglie".

Rosati (Avs): "Un grande risultato"

Un'arringa che non ha convinto i consiglieri, neanche quelli della sua stessa maggioranza: la mozione è infatti stata bocciata con 34 contrari e 33 favorevoli. Contro la mozione, in precedenza, si era svolto, davanti a Palazzo Pirelli, un presidio della Flc-Cgil. "È un grande risultato", il commento dopo il voto di Onorio Rosati (Alleanza Verdi-Sinistra): "È stata respinta la strumentalizzazione della Lega, una strumentalizzazione durata settimane. Ha prevalso il buon senso da parte della maggioranza dell’aula. La decisione della scuola è avvenuta nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme. La Lega e la destra hanno strumentalizzato la decisione per fini elettorali", ha concluso.

"La scuola ha agito nell'interesse dei bambini"

"Siamo contenti dell'esito, dal momento che non c'era alcun bisogno di portare nell'aula del consiglio regionale un episodio definito dal nostro presidente della Repubblica di 'poco rilievo', strumentalizzando e caratterizzando la discussione da un approccio ideologico, cercando di dividere invece di sostenere chi lavora ogni giorno anche in situazioni non semplici per la coesione sociale, per l'integrazione". Così Michela Palestra, capogruppo del Patto Civico: "La scuola di Pioltello ha unicamente agito nell'interesse dei bambini e delle bambine nel rispetto dell'autonomia scolastica".