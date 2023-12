Musk chiede agli italiani di fare più figli. Lui ne ha 11 (anche grazie alla surrogata)

Con un colpo di teatro che gli ha fatto guadagnare (ancora più) visibilità sui media italiani, Elon Musk si è presentato ad Atreju con il figlio in braccio. Il patron di Tesla e X, che è arrivato con 45 minuti di ritardo, ha tenuto un dibattito con Nicola Porro alla kermesse di Fratelli d'Italia. E ha affrontato un tema caro al partito di Giorgia Meloni, quello della natalità. Se gli italiani non faranno più figli "la loro cultura scomparirà" perché l'Italia è fatta dagli italiani, dalle persone, e senza le persone le culture scompaiono, ha detto Musk. Il miliardario ha addotto anche ragioni economiche per la necessità, a suo dire, di fare figli. "L'Italia è un buon posto dove investire", è un Paese "incredibile e gli italiani straordinari" ma, "ha un taso di natalità basso. Se un'azienda deve investire si domanda: ci saranno abbastanza persone che lavoreranno?".

E di natalità Musk ne sa qualcosa, avendo lui stesso ben 11 figli. Ma il modo in cui ha avuto molti di questi figli non è forse esattamente in linea con gli ideali di FdI. Il miliardario ha avuto i suoi 11 bambini con tre donne diverse e i primi cinque figli maschi sono venuti al mondo tramite fecondazione assistita, mentre l'ultima femmina è stata partorita da una madre surrogata. Come ricorda Forbes, il magnate di Tesla e la sua ex moglie, la scrittrice Justine Wilson, hanno avuto il primo figlio Nevada Alexander Musk nel 2002. Nevada è morto per la sindrome della morte improvvisa del lattante, o Sids, a sole 10 settimane. Dopo aver perso il loro primogenito, Musk e Wilson si sono rivolti alla fecondazione in vitro per allargare la famiglia. Nell'aprile 2004 hanno avuto due gemelli, Griffin e Xavier.

La coppia ha utilizzato la fecondazione in vitro anche per dare il benvenuto ai altri tre figli Kai, Saxon e Damian nel gennaio 2006. In seguito, Musk ha iniziato a frequentare la cantante Grimes, che ha dato alla luce un bambino che hanno chiamato X AE A-XII, una sigla che ha un complesso significato e richiami ad angeli e Intelligenza artificiale. A marzo Grimes ha rivelato che lei e il fondatore di SpaceX hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Exa Dark Sideræl Musk, tramite madre surrogata nel dicembre 2021. Si dice che Elon e Amber Heard abbiano avuto anche una battaglia legale sugli embrioni crioconservati. Tutti temi su sui il dibattito e la legislazione in Italia sono molto indietro rispetto agli Stati Uniti.

Tornando alla questione della natalità Musk ha detto che "quando guardo ai tassi di natalità sono deprimenti: calano ogni anno. Il mio primo consiglio ai leader e alle persone in generale è di garantirsi di avere figli per le nuove generazioni. Tutti gli incentivo utili per rendere più facile avere figli sono saggi. Questo è fondamentale, e non posso sottolinearlo a sufficienza", ha affermato ancora Musk. Dopo aver parlato di diversi temi, e aver criticato il pensiero cosiddetto "woke", quello particolarmente concentrato sul politicamente corretto, il patron di X ha salutato con il pugno chiuso.

La "libertà di espressione è molto importante, è alle fondamenta della democrazia", ha detto sul palco tra gli applausi della platea. "La libertà di espressione è importante se si consente di dire quello che non piace. Quando si comincia a censurare, prima o poi la censura si ritorce contro". Dicendo "viva gli umani, viva l'umanità", ha concluso il suo discorso, in piedi, di nuovo con il pugno alzato.