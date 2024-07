Da Napoli a Firenze: così i comuni italiani sfidano il governo sul salario minimo

A livello nazionale è praticamente un'utopia, ma il dibattito sul salario minimo in Italia non si ferma. E se, il primo a portarsi avanti con un'iniziativa che ha avuto, di fatto, risalto nazionale è stato il comune di Firenze, ora c'è anche Napoli a seguire l'esempio toscano.

Cosa ha deciso il comune di Napoli

Il comune di Napoli ha stabilito che, tutti gli operatori ai quali verranno affidati lavori, forniture e servizi, dovranno pagare i lavoratori almeno 9 euro lorde l'ora. L'atto di indirizzo è "finalizzato alla tutela della retribuzione minima oraria salariale nei contratti del Comune di Napoli". La delibera è stata adottata lo scorso 20 luglio su proposta dell'assessora al Lavoro Chiara Marciani e impegna direttamente sia l'Amministrazione che le società partecipate del Comune.

Questa delibera - osserva l'assessora Marciani - contiene anche vincoli sui contratti collettivi che devono essere applicati al personale impiegato nei lavori, nei servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici, in coerenza con la disciplina prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici. L'Amministrazione intende garantire la dignità del lavoro e con gli ultimi atti approvati dalla Giunta vengono prescritte ulteriori garanzie, di sicurezza ed economiche, rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente".

La delibera integra il protocollo d'intesa su sicurezza e legalità negli appalti e nei subappalti, che il Comune di Napoli stipulerà con le organizzazioni sindacali. Lo schema del protocollo d'intesa, approvato dalla giunta l'8 luglio scorso, è finalizzato anche ad assicurare ai lavoratori impiegati negli appalti le migliori garanzie economiche e normative. E anche se, nelle parole dell'assessore Marciani "non c'è l'ambizione di sostituirsi al Parlamento e alla politica nazionale" il segnale politico è evidente. Ed è raccolto anche da altre giunte comunali.

Il precedente di Firenze e la proposta di Bologna

Come già anticipato, lo scorso marzo 2024 era stata Firenze, la prima città in Italia a promuovere un'iniziativa simile. Con una delibera si fissava a 9 euro il minimo salariale per tutti quei servizi, lavori e forniture in cui il comune di Firenze era stazione appaltante. Non solo: l'amministrazione cittadina si impegnava anche a effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati a partire dal 2022, verificando le condizioni applicate sia dal punto di vista economico che normativo.

E oggi, lunedì 22 luglio, dopo l'iniziativa di Napoli arriva anche l'interessamento del comune di Bologna. "Oggi ho sentito il sindaco Gaetano Manfredi in merito alla delibera del Comune di Napoli sul salario minimo - ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore -. Con lui ho voluto confrontarmi brevemente su alcuni dettagli della misura che hanno appena adottato, che valuto di grande interesse. A Bologna abbiamo già una serie di strumenti attivi per garantire tutela della retribuzione e dei diritti dei lavoratori in diverse filiere di appalti e subappalti, condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali. Ma intendo promuovere un gruppo di studio per esplorare se e in che modo questa misura possa essere adottata anche dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna".