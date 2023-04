A Napoli manifesti con Meloni, La Russa e Piantedosi a testa in giù

La città di Napoli si è svegliata oggi tappezzata di manifesti con le foto capovolte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Una provocazione messa in atto nella notte dagli attivisti del centro sociale 'Je so' pazzo-ex Opg', prima di andare in corteo per la città in occasione della Festa della Liberazione.

"Dalle strade, dalle piazze, dalle scuole e dalle università arriva un messaggio semplice e chiaro: Napoli è, e sempre sarà, antifascista! Napoli ripudia questo governo, il governo dell'odio, e lo ribadiamo a gran voce in occasione del 25 aprile, giornata in cui ricordiamo il sacrificio dei partigiani, di centinaia di migliaia di donne e uomini che si organizzano, coraggiosamente, per liberare questo paese dal nazifascismo", hanno scritto gli attivisti sulla loro pagina Facebook.

"Invece di fare passi avanti per poter raggiungere un paese in cui nessuno venga discriminato e dove nessuno venga lasciato indietro, il Governo e i ministri non fanno altro che avanzare proposte di legge barbare e rilasciare dichiarazioni infami: la volontà di cancellare il reato di tortura dal nostro codice penale, il decreto 'antirave', che mira soprattutto a voler cancellare il diritto di parlare, di obiettare, di protestare nella maniera ritenuta più opportuna, oppure la riforma del reddito di cittadinanza", hanno aggiunto nel pubblicare le foto dei manifesti, alcuni dei quali sono stati affissi sotto la corona che decora la targa con i nomi dei caduti delle Quattro Giornate di Napoli, davanti ai cancelli della scuola Rossini e in altri punti della città. Condanna per il gesto è arrivata da diversi esponenti del centrodestra italiano.

"Esprimo la più ferma condanna per quanto avvenuto a Napoli", ha dichiarato il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, nell'esprimere la "solidarietà e vicinanza" al premier e ai ministri e auspicando "che i responsabili di questa ignobile iniziativa vengano individuati al più presto". La Digos di Napoli ha avviato indagini per individuare i responsabili dell'affissione e la Polizia di Stato ha già acquisito i video registrati dai sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono state affisse le immagini, nei pressi dei monumenti che ricordano i martiri delle Quattro Giornate che portarono i napoletani a ribellarsi al nazifascismo tra il 27 ed il 30 settembre 1943 .

"Ecco cosa succede quando il clima politico viene incendiato volutamente, quando la sinistra non fa che dare una rappresentazione distorta della realtà, assegnando patenti di indegnità e speculando su un inesistente e assurdo pericolo di ritorno al fascismo e di deriva antidemocratica", ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, secondo cui gli autori del gesto "hanno voluto appropriarsi di una festa che dovrebbe essere di tutti gli italiani, hanno diviso invece che unire". Quello che è accaduto a Napoli "è un atto ignobile che deve essere condannato da tutta la classe politica e da tutte le organizzazioni sindacali in maniera trasversale", ha dichiarato in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nel condannare "questo gesto disgustoso e dal sapore fascista, compiuto proprio in occasione del 25 aprile".

"Quelli che si proclamano antifascisti a parole, non perdono occasione, nemmeno in una giornata come questa di oggi che dovrebbe essere di pacificazione nazionale, per promuovere la violenza e l'intolleranza in barba a quei valori di libertà che tanto dicono di volere difendere", è stato invece il commento del presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone.