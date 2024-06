Elezioni a Reggio Calabria pilotate dalle cosche: indagati sindaco Pd e il capogruppo FdI al Consiglio regionale

La città di Reggio Calabria stretta nell'abbraccio tra 'ndrangheta e politica. I carabinieri del Ros hanno eseguito 14 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Tra gli indagati ci sono anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, del Partito Democratico; il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale, Giuseppe Neri; il consigliere comunale Francesco Sera del Pd. L'ipotesi di reato a carico di Falcomatà, Neri e Sera è scambio elettorale politico-mafioso. Per Neri e Sera, la Dda di Reggio aveva chiesto l'arresto, ma il gip non ha accolto la richiesta. Nessuna richiesta, invece, era stata fatta per Falcomatà.

L'indagine, secondo quanto si è appreso, riguarderebbe presunti illeciti commessi in occasione delle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e delle elezioni comunali a Reggio del 2020.



L'inchiesta è stata denominata "Ducale". Sette persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari e 3 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini si sono concentrate sulla cosca Araniti, egemone nel territorio di Sambatello (Reggio Calabria), e avrebbero consentito di delinearne gli assetti, le attività estorsive per appalti pubblici, l'ingerenza nella conduzione della discarica di Sambatello ma anche il controllo della caccia.

Dall'inchiesta é emerso che é uno degli arrestati per i quali sono stati disposti i domiciliari, Daniel Barillà, genero di Domenico Araniti, indicato come esponente apicale dell'omonima cosca, avrebbe alterato le operazioni di voto nelle tornate elettorali del 2020, quando si è votato per le elezioni regionali e comunali di Reggio, e del 2021, anno in cui sono state ripetute le consultazioni regionali dopo la morte prematura della presidente Jole Santelli. Barillà si sarebbe procurato le schede elettorali di cittadini impossibilitati a recarsi al seggio e, con la complicità di scrutatori compiacenti, gli avrebbe fatto esprimere il voto per Giuseppe Neri e Giuseppe Sera. Un "favore" che, secondo la Dda, sarebbe stato poi ripagato con incarichi di consulenza.