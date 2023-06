La proposta di legge sulle moschee che sta facendo insorgere musulmani e opposizioni

È ancora scontro fra destra di Governo e opposizioni. Ed ancora una volta il nodo del contendere sono i diritti civili. Questa volta il tema è quello della libertà di culto e la miccia è una proposta di legge in commissione Ambiente della Camera da parte di Fratelli d'Italia con firma del capogruppo Tommaso Foti. L'obiettivo? Vietare la trasformazione di capannoni industriali o garage in luoghi di culto per quelle religioni che non hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato. Ma se la norma sembra generica, il risultato sarà vietare luoghi di culto a migliaia di islamici residenti in Italia. Infatti l'Islam è l'unica religione, tra quelle maggiormente diffuse in Italia, a non aver sottoscritto una Intesa con lo Stato. Una caratteristica derivante anche dalla natura assai composita della fede e delle comunità islamiche presenti sul nostro territorio.

E l'accusa quella di compromettere un principio costituzionale fondante della Repubblica con una semplice norma di regolazione urbanistica. E se in commissione hanno subito espresso contrarietà Marco Simiani del Pd, il verde Angelo Bonelli, Daniela Ruffino (Azione-Iv), e Franco Manes (Minoranze linguistiche) e proprio dal verde Bonelli che arrivano le reazioni più dure.

''Destra illiberale e discriminatoria'': l'accusa del verde Bonelli

''È una destra illiberale e discriminatoria che oggi con la proposta di Legge a prima firma Foti di Fratelli d'Italia attacca le confessioni religiose non riconosciute - attacca Bonelli - e il provvedimento è chiaramente incostituzionale. Ricordo che la Corte Costituzionale è intervenuta su analogo provvedimento della regione Lombardia che ha dichiarato incostituzionale per violazione dell'art.19 della Costituzione che sancisce la libertà di culto. Se la norma fosse approvata le confessioni religiose che si dovessero trovare ad esercitare il culto in ambienti non conformi con gli strumenti urbanistici, andrebbero chiuse ma questo verrebbe applicato - secondo Fratelli d'Italia - solo ai musulmani e a quelle confessioni non riconosciute. In Italia ci sono molte parrocchie e oratori che si trovano in ambienti non conformi con gli strumenti urbanistici che giustamente non vengono chiusi. Foti però vuole chiudere i luoghi dove si esercitano culti diversi. E' una discriminazione inaccettabile''.

"La destra al governo ha queste priorità: il decreto rave, il decreto contro i permessi umanitari, ora contro i luoghi di culto. Una vergognosa espressione di questa destra illiberale'' conclude Bonelli che afferma di aver scritto al al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per fermare l'iter legislativo del progetto.

Le reazioni delle comunità musulmane

''Chi ha proposto una legge simile ha bisogno di lezioni di Costituzione. La Carta sancisce la libertà di culto e qualunque disegno di legge non in linea con quei principi viene rimandato indietro. Diverse regioni hanno provato a fare una cosa simile ma non ci sono riusciti perché è incostituzionale. Dispiace che qualche politico che oggi è al governo non ha capito che la nostra società è cambiata e deve dare risposte per risolvere le situazioni e non per sviare i problemi della società''. afferma all'Adnkronos l'imam di Firenze Izzeddin Elzir in merito alla proposta di legge targata Fdi.

''È una proposta di legge che chiaramente discrimina i musulmani e non rispetta la Costituzione italiana che tutela tutti i cittadini che abitano in Italia. È qualcosa di incostituzionale''.gli fa eco Sami Salem, imam della moschea della Magliana di Roma. E la battaglia, anche all'interno della stessa Commissione, si preannuncia serrata a partire dai prossimi giorni.