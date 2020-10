"Chi non ha necessità primarie resti a casa": dal governo la conferma, niente lockdown ma nuove misure

"Non faremo alcun lockdown totale ma stiamo prevedendo misure molto più severe, perchè il numero dei contagi è piuttosto preoccupante". Lo ha detto la Ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Sicuramente chi non ha bisogno di uscire per le necessità primarie, è meglio che resti a casa"

"Non saranno misure equiparabili a quelle di questa primavera, c'è una discussione in corso nel governo" spiega de Micheli che aggiunge: "Non mi piace il derby di queste ore tra economia e salute, non esiste questo derby. Noi ci occupiamo delle persone, le quali hanno bisogno di lavorare, di mandare a scuola i figli e anche quella di proteggere la propria salute: stiamo cercando di trovare l'equilibrio tra tutti questi diritti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restate a casa

L'invito a limitare la socialità era arrivata anche dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza che nell'ultimo report dell'Iss ha segnalato "una situazione in rapida evoluzione negativa alla luce della quale è importante limitare le uscite da casa allo stretto necessario". Al contempo, l'invito alle Regioni è quello di realizzare una rapida analisi del rischio e considerare un "tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette".