Terzo polo vota col governo, resta il "merito" al ministero dell'Istruzione

Alla Camera dei deputati si discutono (e si votano) gli emendamenti per la conversione in legge del Decreto legge Ministeri. Non passano gli emendamenti delle opposizioni, che chiedevano l’abolizione della parola "Merito" dal ministero dell’Istruzione. Questo anche grazie al voto del terzo polo, che si allinea con il governo e vota con la maggioranza in Aula.

"Il merito deve essere l’obiettivo e bisogna realizzarlo ovunque" ha commentato la presidente di Azione, Mara Carfagna, alla quale si è contrapposta Elisabetta Piccolotti, di Sinistra italiana, per cui questo voto allargato "non è un caso. C'è in carica un governo liberista, non vogliono investire nelle zone del paese più povere".

"Umiliazione" al posto di "Merito" : proposta cassata dal Presidente

Intanto il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti protesta in aula sull’emendamento Magi, bocciato dalla presidenza perché considerato "ironico". "Chi stabilisce cosa è ironia o no? Da domani, questa valutazione può essere fatta su qualunque cosa". Così Giachetti ha protestato in Aula alla Camera, dopo che la presidenza di turno ha bocciato un emendamento a prima firma Magi. La proposta di Più Europa sostituiva la parola "merito" con "umiliazione".

"Era una provocazione, una presa in giro ma basata su una parola che lo stesso ministro ha usato. - spiega il deputato renziano - Il presidente dell'aula, in questo caso, ha un potere insindacabile, l'emendamento inammissibile non viene più messo in votazione. Si tratta di un tema molto delicato, sul quale bisognerebbe procedere con tutte le cautele del caso. E invece, sulla base di un precedente del 2007, il presidente in questo caso si eleva ad arbitro e decide cosa è ironico. Il rischio è che da domani questa valutazione può essere fatta su qualunque cosa e un emendamento non potrà più essere messo ai voti".