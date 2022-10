Presidenti di Camera e Senato: c'è l'accordo, i nomi dei due papabili

Ci siamo: c sarebbe l'accordo nel centrodestra per la presidenza delle Camere. Ma prima di renderlo ufficiale si attende il vertice serale dei tre leader per mettere a punto la squadra di governo. Il sostanziale via libera riguarda l'elezione di Ignazio La Russa (Fdi) alla presidenza del Senato e di Riccardo Molinari (Lega) alla Camera. In serata ci sarà il vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che dovrebbe definire il quadro. Improbabili le sorprese dell'ultimo momento. Questa mattina, arrivando alla Camera, Meloni si era detta "ottimista" sullo stato delle trattative per la presidenza delle Camere e la formazione del governo.

"Ci vedremo più tardi, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo, saremo pronti". Così Giorgia Meloni in mattinata arrivando a Montecitorio per una nuova giornata di incontri, interpellata sul vertice dei leader di centrodestra previsto per oggi sul nodo delle presidenze di Camera e Senato. "Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell'Italia non è facile", ha poi aggiunto commentando Matteo Salvini che ha assicurato che giovedì ci sarà il nuovo presidente del Senato.

Giorgio Mulè (Forza Italia) non ha dubbi sul fatto che già domani i nodi saranno sciolti: "Se Giorgia Meloni avesse detto un solo nome di un ministro prima di ricevere l'incarico ora avremmo giornali e opposizione a dire che vuole sovvertire le regole democratiche. Se domani mattina non ci sono i Presidenti di Camera e Senato, siete tutti legittimati a dire che siamo dei pagliacci", ha detto il forzista.

L'intesa di massima raggiunta dovrebbe (condizionale d'obbligo) a questo punto portare all'accordo anche per il Mef, dove dovrebbe andare il leghista Giancarlo Giorgetti, e per la Giustizia che potrebbe vedere a Largo Arenula un esponente di Forza Italia, dunque i nomi più accreditati restano quelli di Elisabetta Casellati, presidente del Senato uscente e Francesco Paolo Sisto.

"Sono alla finestra, dobbiamo vedere cosa succede, prima che succeda non posso sapere cosa succederà". Conversando con i cronisti al Senato, la senatrice a vita Liliana Segre, che domani presiederà la prima seduta della nuova legislatura a palazzo Madama, ha risposto così a chi le ha chiesto come vede il nuovo governo che la maggioranza "di destra" emersa dalle urne del 25 settembre si prepara a formare. Quanto al suo sguardo più in generale sulla situazione politica dell'Italia, "abbiamo sempre una risposta per tutto: è l'articolo 3 della Costituzione. Dobbiamo guardare lì della soluzione", ha aggiunto con riferimento alla norma che fissa il principio di uguaglianza fra tutti i cittadini e al secondo comma affida allo Stato il compito di "rimuovere gli ostacoli" che si frappongono rispetto alla concreta attuazione di tale principio.