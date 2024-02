Perché le nuove nomine all'Aifa stanno facendo discutere

Stanno facendo discutere le nomine del governo Meloni alla nuova Commissione scientifica ed economica dell’Agenzia italiana del farmaco, nata dalla fusione del comitato tecnico scientifico e quello dei prezzi. Alla presidenza è stata designata Lara Nicoletta Angela Gitto, insegnante di economia e sistemi turistici.

Quattro i nominati tra medici e farmacologi di professione. Due di loro, il cardiologo Giancarlo Agnelli e il medico di base Walter Marrocco, sarebbero già in età pensionabile. Il primo è stato per più di 20 anni ordinario di Medicina interna presso l'Università degli studi di Perugia e ora è direttore scientifico dell'Ics Maugeri Irccs, il secondo è un medico di base esponente della Fimmg, il principale sindacato dei medici di famiglia.

Il farmacista barese collega del sottosegretario

E poi c’è un certo Enzo Lozupone, farmacista barese e amico del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, già finito nei mesi scorsi al centro delle polemiche per una frase che sembrò strizzare l'occhio ai no-vax. "Senza vaccini sarebbe stato peggio? Non abbiamo l’onere della prova inversa per poterlo dire", aveva detto. Dopo le numerose richieste di dimissioni da parte delle opposizioni, si era corretto: "I vaccini sono armi preziose contro il Covid, mie parole sono state decontestualizzate e strumentalizzate". Lozupone, anche lui farmacista e anche lui originario del capoluogo pugliese, su un vecchio post, pubblicato sui social nel settembre del 2009, suggeriva scherzosamente di affrontare l’influenza suina con il farmaco "Pecorina".

Il sottosegretario, interpellato in merito, ha tagliato corto: "Di farmaceutica - ha detto - si occupa il farmacista. Qualcuno si sorprende che un farmacista entra in una commissione dell'Agenzia italiana del farmaco. Ma essere laureati in Farmacia non è un titolo? Un farmacista ha fatto esami di farmacologia, farmaceutica, legislazione farmaceutica e varie. Nell'Aifa ci sono già precedenti di farmacisti di comunità nelle Commissioni. Dovrebbe sorprendere se non ce ne fossero", ha concluso.