Via libera al "Decreto Caivano" contro la criminalità giovanile

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Il testo è stato pensato anche alla luce dei fatti avvenuti a Caivano, comune napoletano teatro di presunti stupri di gruppo ai danni di due minorenni.

Tra le norme inserite nel testo, secondo quanto si apprende, non dovrebbe comparire il contestato divieto di utilizzare i cellulari per i minori incriminati. Così come salta l'abbassamento a 14 anni dell'età per l'imputabilità penale. Sarà invece più facile applicare la misura della custodia cautelare: il decreto approvato dal Consiglio dei ministri abbassa da 9 a 6 anni la soglia delle pene che aprono le porte del carcere, anche ai minorenni.

Nel testo non ci sarebbe invece - a dispetto delle anticipazioni - la stretta sull'accesso dei minori ai siti porno. Secondo quanto si apprende non sarebbe entrata nel provvedimento la norma voluta dalla ministra Roccella che avrebbe subordinato l'accesso ai siti web al controllo dell'identità degli utenti.

