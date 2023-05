Così le auto blu si sono più che dimezzate

In Italia il parco auto in dotazione alle amministrazioni pubbliche si è più che dimezzato dal 2011 ad oggi. Al 31 dicembre 2022 sono state censite 30.665 auto blu (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e grigie (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative), contro le oltre 72mila in servizio 11 anni prima. All'epoca peraltro l'adesione al monitoraggio delle auto di servizio era facoltativa. E dunque il numero dell'epoca potrebbe essere sottostimato.

La fotografia arriva dai dati diffusi dal dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez pa, analizzati dal Centro studi enti locali (Csel). Delle oltre 30mila auto oggi in servizio, più di sette su dieci sono di proprietà dello Stato o dei rispettivi enti (21.770). A queste si sommano 7.981 veicoli a noleggio, di cui solo 17 con conducente, e 533 auto in leasing. Ancora meno quelle in comodato (379).

"Sebbene la curva, negli ultimi anni, abbia fatto registrare una piccola ripresa, rispetto ad allora il parco delle auto pubbliche si è complessivamente quindi più che dimezzato", scrive il Csel.

In effetti le auto censite al 31 dicembre 2019 erano 25.668, l'anno dopo sono state 26.627 e, alla fine del 2021, il totale dei mezzi era di 29.894. Ma dietro questo piccolo aumento potrebbe esserci una spiegazione. Va infatti precisato che parallelamente è diminuito il tasso degli enti inadempienti all'obbligo di comunicare i dati relativi ai propri veicoli. Quelle 5mila auto in più che risultano all'attivo degli enti rispetto al dicembre 2019, potrebbero verosimilmente non essere il frutto di una effettiva espansione del parco mezzi, quanto piuttosto delle auto che erano rimaste fuori dalla fotografia scattata allora.