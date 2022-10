L'identità sovranista nei nomi dei ministeri del governo Meloni

Il nuovo governo Meloni, e primo della diciannovesima legislatura, si presenta agli italiani con ventiquattro ministeri, uno in più dell’ultimo governo della diciottesima legislatura, quello di Mario Draghi. Ma cambiano alcune deleghe e i nomi di alcuni dicasteri. Vediamo dunque come cambiano i nomi dei ministeri con Giorgia Meloni premier:

Sviluppo economico diventa ministero delle Imprese e del made in Italy.

Transizione ecologica diventa Ambiente e sicurezza energetica.

Politiche agricole diventa Agricoltura e sovranità alimentare.

Istruzione diventa Istruzione e del merito.

Politiche europee diventa Coesione territoriale e Pnrr.

Sud e mezzogiorno diventa ministero del Sud e del mare.

Famiglia diventa ministero della famiglia e della natalità

Dunque, mentre negli altri casi si assiste a una modifica nei nomi dei ministeri, torna invece a rivivere un incarico che era stato messo da parte: quello delle politiche europee, che adesso includono anche la Coesione territoriale e il Pnrr. Al netto di questa novità, la grande attenzione si è concentrata sui nomi dei ministeri, che hanno subito dei cambiamenti, il cui sapore ricorda molto quello del posizionamento politico a cui appartiene Fratelli d’Italia. Dunque il governo ci tiene, quanto meno in vetrina, ad apparire con un chiaro orientamento di destra.

I nuovi nomi dei ministeri del governo Meloni

Il ministero delle Imprese e del made in Italy è forse uno degli esempi più lampanti perché qui le nuove parole sono “impresa” e “made in Italy”. Se ragioniamo sulla prima ci accorgeremo che c’è un posizionamento identitario perché il mondo degli imprenditori è sempre stato difesa dalla destra mentre, più ci si spostava a sinistra, più le esigenze degli imprenditori venivano messe da parte per dare priorità a quelle dei lavoratori, in una sorta di contrasto sociale che dura da decenni, dai tempi dei grandi blocchi politici. Oggi questo scontro si è livellato ma non è mai stato superato. Basti pensare che lo stesso partito di Forza Italia è stato fondato da un imprenditore ed è stato per decenni l’unico fare del mondo dell’impresa e dell’artigianato. Tanto che, nel 201, fu Giulio Tremonti ministro dell’Economia a proporre la riforma dell’articolo 41 della Costituzione, per rimuovere i vincoli alle attività economiche. Importante anche il made in Italy, che è in opposizione a tutto ciò che nasce fuori dall’Italia e, guarda caso, è sempre stata Giorgia Meloni a dichiarare guerra al commercio straniero, in particolare quello cinese e in generale i negozi così detti “apri e chiudi”, con una proposta: “Tutti gli extracomunitari che vogliono fare impresa in Italia devono versare all’atto della costituzione della società 30mila euro, che saranno poi detratti dalle tasse nel corso degli anni”.

È dunque un linguaggio che richiama un’idea vecchia, qualcuno direbbe anche nostalgica, facendo anche dei riferimenti a un concetto quasi autarchico. Si pensi alla sovranità alimentare. Tuttavia va detto che, da destra, si spiega come quel termine non voglia certo fare richiamo all’autarchia, professata da Benito Mussolini e praticata nel ventennio fascista. Vuole semplicemente essere un monito da parte di chi vuole dare spinta all’economia italiana, nel Paese ma soprattutto all’estero, dove i prodotti italiani vengono anche taroccati.

Polemiche anche sul concetto di “merito” nella scuola. Ma perché? Il merito dovrebbe essere una cosa positiva. È vero ma anche qui, se si guarda alla tradizione politica italiana, il merito, soprattutto nella scuola, è sempre stato visto come un modo di selezionare i più validi, lasciando indietro quelli con maggiori problemi. Da sinistra questa rimarcazione viene vista come la volontà di premiare i più bravi, disinteressandosi però di chi resta indietro, acuendo fin dalla scuola il divario sociale fra chi ce la fa e chi non ce la fa. In contrasto con chi invece pensa che nessuno deve mai essere lasciato indietro. Del resto il concetto di “sei politico”, voto rivendicato dagli studenti contestatori indipendentemente dal risultato dell’esame, nelle contestazioni del 1968, veniva da sinistra.

Spicca anche il ministero della famiglia e della natalità. Famiglia e natalità sono due concetti tanto cari alla destra che crede nella famiglia naturale intesa, come direbbe Matteo Salvini, “da una mamma e un papà” e eventuali figli. Da sempre la religione cristiana è stata difesa dalla destra, che si è fatta portatrice di valori religiosi. La famiglia è uno di questi, per la quale si deve combattere. Dunque si deve difendere incentivando le giovani coppie fa re i figli. Da qui il concetto di natalità che deve tornare al centro del dibattito politico, incentivando, anche economicamente, chi fa figli. In passato la Democrazia cristiana aveva fatto proprio il quoziente familiare, uno strumento di politica fiscale ideato per tenere conto del rilievo del numero dei componenti di una famiglia rispetto alla tassazione del suo reddito. È da sempre uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, anche come risposta alla cosiddetta società multietnica che verrebbe favorita dall’immigrazione e che, infatti, è auspicata dalla sinistra.

Le prime reazioni politiche

Le reazioni proprio su questi nomi non si sono fatte attendere. Per Nicola Fratoianni di Sinistra italiana “nell’elenco dell’onorevole Meloni delle “nuove” denominazioni dei ministeri manca solo il dicastero delle Colonie e quello delle Corporazioni, per il resto è la fotografia del tentativo di una restaurazione nell’Italia del 2022. A questo disegno profondamente ideologico della destra si accompagna una compagine di governo di livello mediocre, che non riuscirà a dare risposte ai problemi del Paese, se non aggravarli. Da questa sera ci sono mille motivi in più per promuovere ed organizzare l’opposizione in Parlamento e nel Paese.”

“Eccolo il governo di alto profilo più volte evocato dalla destra in queste settimane. Un governo con 6 donne e 18 uomini, un’immagine lontanissima dal Paese che certifica la marginalità femminile in Italia. Una scelta politica chiara che non può essere compensata dall’avere la prima donna premier. Siamo arretrati. Lo vediamo anche dalle scelte sui diritti e sugli accorpamenti dei ministeri, come quello della parità insieme alla famiglia. Non faremo sconti. Ne dentro il Parlamento ne fuori: faremo opposizione ferma non solo perche l’Italia non arretri ma perche non ci sia un’Italia che resti ai margini” ha detto la deputata Pd e segretaria di Milano Silvia Roggiani.