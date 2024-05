Codice della strada, Salvini accelera ma per opposizioni e associazioni è "codice della strage"

"Ennesima tragedia sulle strade italiane, è importante che il Parlamento approvi al più presto (entro l'estate) la nuova legge sulla Sicurezza Stradale a cui abbiamo lavorato per mesi. Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato i due gravissimi incidenti stradali avvenuti nel casertano che sono costati la vita a quattro persone, tra cui Dimitri Iannone, un un ex concorrente del reality di Rai2 "Il Collegio".

Un provvedimento controverso

Quello a cui fa riferimento il leader della Lega, è il famigerato nuovo codice della strada, una riforma che a suo dire dovrebbe far diminuire incidenti e morti, ma che sia le opposizioni che diverse associazioni, soprattutto quelle dei ciclisti, hanno ribattezzato "codice della strage". Nel dettaglio, nel pacchetto di norme allo studio del Parlamento si prevede un inasprimento di pene per alcuni comportamenti come la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti o l'uso del cellulare mentre si è al volante. Al contempo, però, si introduce la possibilità, da parte delle amministrazioni locali, di aumentare i limiti di velocità, si riduce l’uso degli autovelox e si limitano le Ztl e le piste ciclabili. Salvini ha da tempo dichiarato guerra alle "zone 30" nei centri urbani, facendo leva sul fastidio degli automobilisti a rispettare il limite. In questo caso, i numeri gli danno decisamente torto: a Bologna, città simbolo della battaglia contro il limite imposto, nel marzo scorso l'amministrazione comunale ha reso noto che dopo i primi due mesi di sperimentazione, si è registrato un calo del 15,8 degli incidenti, con particolare incidenza su quelli che hanno coinvolto i pedoni, che hanno visto un calo del 25,6 per cento.

"L’impianto stesso della riforma - spiega Luca Polverini, consigliere nazionale della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta - è sbagliato, perché mette in discussione i dati e le evidenze scientifiche. Non riuscirà, come si è detto, a salvare vite, ma otterrà proprio l’effetto contrario limitando l’autonomia delle amministrazioni locali, depotenziando gli strumenti che già esistono e che servivano a raggiungere gli obiettivi del Piano Sicurezza Stradale 2030. Sotto accusa è sicuramente la velocità, prima causa degli incidenti stradali, dopo la distrazione. Il buon senso, quindi, direbbe che è lì che bisogna lavorare per evitare che gli incidenti diventino gravi e mortali, eppure in questa riforma non si trova niente a riguardo. Agire per moderare la velocità vuol dire salvaguardare i soggetti più vulnerabili come i motociclisti, i ciclisti e i pedoni". Insomma, è assai probabile che il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal capo del Carroccio, non farà diminuire gli incidenti mortali, perché una delle principali cause di essi è l'eccesso di velocità, su cui la norma non interviene.