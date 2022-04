Nuovo consiglio dei ministri, arrivano nuove misure sull'energia

Dovrebbe tenersi mercoledì la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo quanto si apprende, misure in tema di energia, in cui potrebbero essere inserite le misure per semplificare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sempre mercoledì il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, dovrebbe vedere le delegazioni di Lega e Fi sui nodi della delega fiscale. Draghi, di rientro da Algeri dove è in visita oggi, dovrebbe dedicare la giornata di domani a Palazzo Chigi a una serie di incontri tecnici