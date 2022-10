Nuovo governo Meloni: qual è il timore di Berlusconi e Salvini

"E' del tutto evidente che Berlusconi e Salvini, che agiscono insieme, hanno l'idea di indebolire Meloni più che aiutarla" e "penso che questo governo durerà poco" anche perché "si trova ad affrontare una tempesta perfetta fatta di costi alti dell'energia, spread in aumento, inflazione e tassi alti e recessione il prossimo anno". Così il leader di Azione, Carlo Calenda ad Agorà su Rai 3. "Oggi c'è una coalizione molto fragile, che è stata molto conflittuale per tutta la campagna elettorale e continua ad esserlo, deve affrontare la situazione economica più difficile dal Dopoguerra. Questo mi fa dire che c'è un problema di tenuta del governo, ovviamente noi tutti dobbiamo augurarci che l'esecutivo governi bene e faccia le cose giuste", ha aggiunto. "Noi faremo un'opposizione leale e costruttiva", ha sottolineato.

La composizione del prossimo governo è ancora "per aria". Matteo Salvini e Silvio Berlusconi vorrebbero limitare il numero di tecnici che Giorgia Meloni starebbe pensando di coinvolgere nel governo, anche in ministeri chiave come Interni ed Economia. Il timore di Forza Italia e Lega sarebbe quello di un esecutivo con dieci, forse addirittura dodici tecnici su un totale di venti dicasteri, in cui metà dei ministri non abbia di fatto tessere di partito in tasca. Tecnici d’area ma figure inattaccabili, che ridimensionerebbero il peso degli alleati di Fratelli d'Italia. Tutte supposizioni, perché Meloni non si sbilancia.

Ci sono venti giorni di tempo fino al giuramento della squadra: tantissimi, vista la velocità con cui cambiano gli equilibri nella politica italiana del 2022.