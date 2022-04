Nuovo partito a sinistra o "tutti dentro al Pd": gli scenari

Si torna a parlare di sinistra. Di fronte ad una crisi globale e a un passo dalle elezioni (prima comunali e poi politiche), c’è sempre più bisogno di ritrovare un progetto comune. A sinistra si guarda all’alleato più naturale di sempre: il Pd. Per questo Roberto Speranza, forte della sua esperienza di Ministro alla salute nell’epoca della pandemia di Covid, si ricandida a guidare Articolo Uno, il partito nato dalla scissione dal Pd nel 2017. Articolo Uno andrà a congresso il prossimo 23 e 24 aprile a Roma. Da quel palco Speranza lancerà la sua idea di sinistra. Una casa progressista con Pd, M5S e anche Calenda e Più Europa. "È tempo della sinistra" si intitola la mozione con cui Speranza indica la via del futuro della sinistra italiana. Un tentativo di rinnovamento, al quale guarderà con interesse anche il deputato Stefano Fassina, che, direttamente a Today, spiega:

"Quella di Speranza non è una mossa improvvisata. Il lavoro è andato avanti in questi anni e spero possa produrre i risultati auspicati, che possa servire anche ad aprire uno spazio nel partito democratico, utile a ridefinire anche la forma partito, per un fronte progressista plurale; che possa nutrirsi anche di un filone laburista, socialista, keynesiano, ambientalista. Ritengo che la fase attuale richieda però un cambio profondo di paradigma".

Ma Pd e altri soggetti della sinistra potrebbero tornare insieme in un soggetto nuovo con i democratici che rinunciano al logo?

"Il simbolo del Pd non è il problema. Il punto è la sostanza. Dobbiamo riconoscere che siamo in un’altra fase storica, che gli impianti liberal democratici sono insufficienti per affrontarla. E’ utile costruire una soggettività politica plurale".

Ma con quale modello? Partito unico o coalizione?

"Dobbiamo costruire una coalizione progressista che abbia come protagonista anche il Movimento 5 Stelle. Questo è l’orizzonte, dopo di che, quello che è rilevante è che ci sia una significativa correzione di rotta in termini politico culturali e programmatici, con modalità organizzative diverse che dipendono anche dalla legge elettorale".

Come cambierebbe fra rosatellum e un eventuale proporzionale?

"Se resta l’attuale legge elettorale è un conto e vi sarà lo schema del Partito democratico con una serie di satelliti alleati e serie di satelliti alleati. Se, come credo improbabile, ci sarà un proporzionale, magari con soglia significativa, a quel punto sarebbe incentivata una partecipazione interna al Pd perché ci sono tutta una serie di soggetti che non riuscirebbero a sopravvivere. Però è secondario rispetto ai temi".

A proposito di temi, lei ha parlato di cambio da parte del Pd e della sinistra. Quale?

"Una delle cose fondamentali è la politica europea ed estera perché c’è da correggere un atlantismo senza realismo. Serve un atlantismo adulto, realista, serve una torsione sulla realpolitik, in collaborazione con Stati Uniti e Nato, ma con ma con un recupero di autonomia politica da parte dell’Unione Europea. L’obiettivo è costruire condizioni di pace per trattative che vedano un compromesso, rispettoso della sovranità dell’Europa".

Cioè le dice atlantismo sì, ma non passare da una dipendenza da Mosca ad un’altra dipendenza, come quella degli Usa ad esempio.

"Esatto".

Quindi oggi il Pd è troppo atlantista.

"Non troppo, ma troppo poco realista".

Verso il congresso di Articolo Uno

Intanto il congresso di Articolo Uno sarà il primo passo per guardare a questa nuova fase della sinistra, che deve ritrovarsi e costruire una proposta che sia condivisa e credibile agli occhi degli elettori. Nella mozione del ministro della Sanità, c’è la lotta alla precarietà, l'abolizione della legge sull'immigrazione Bossi-Fini e la “promozione dei Beni comuni, a dopo della salute e della vita rispetto alle speculazioni di Borsa e alle remunerazioni degli azionisti". Al Pd si chiede di svoltare più a sinistra.