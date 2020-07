Open Arms, la clamorosa gaffe del Tg2: "Salvini non andrà a processo, colpo di scena"

E' stato un momento di tv imbarazzante. Il Tg2 stava trasmettendo in diretta dal Senato a pochi secondi dalla chiusura delle votazioni sul caso Open Arms, e ha annunciato "il colpo di scena". "Salvini non andrà a processo, non è stata concessa l'autorizzazione", ha detto la cronista. Invece era accaduto il contrario. La giornalista trasmetteva in diretta dalla sala dei Postergali, dove non ci sono schermi per seguire in diretta agenzie di stampa, tv all news, o lavori parlamentari.

"Lo spoglio si è concluso pochi istanti fa - ha annunciato la conduttrice del Tg2 - in diretta dal Senato abbiamo Maria Antonietta Spadorcia". Spadorcia, cronista parlamentare con vent'anni di esperienza (ha scritto anche un libro con prefazione di Vittorio Sgarbi), abbassa lo smartphone e dice: "È proprio di ora il risultato, non è passata l'autorizzazione a procedere...". Un errore di interpretazione. Gli errori capitano.

"Sembrava un voto scontato - ha continuato - visto anche il sì di Iv. E invece no, ci sono stati 141 voti favorevoli ma 149 no. Quindi Salvini non andrà a processo. Questo è davvero un colpo di scena perche tutta la maggioranza era compatta per dire che non c'era interesse generale". "Ma il centrodestra compatto ha detto no: Salvini ha fatto l'interesse generale". La clip ha fatto immediatamente il giro dei social network, tra inevitabili ironie e battute.

Poi sono arrivate le scuse della direzione del Tg2. "Nell'edizione del Tg2 delle 18.15, subito dopo l'annuncio della presidente del Senato Casellati del risultato della votazione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, durante un collegamento abbiamo erroneamente detto che con il voto l'autorizzazione a procedere non sarebbe stata concessa, mentre il Senato ha autorizzato il processo al senatore Salvini. È stato un grave errore di interpretazione del risultato, che abbiamo corretto qualche minuto dopo con un vivo del conduttore. Ci scusiamo comunque per aver indotto in errore i nostri ascoltatori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.