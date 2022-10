Chi è Orazio Schillaci: nuovo ministro della Salute

È nato ufficialmente il governo guidato da Giorgia Meloni. A lei il compito di raccogliere l'eredità di Mario Draghi. Nella sua squadra trova posto Orazio Schillaci, ministro della salute.

Chi è Orazio Schillaci, ministro della Salute

È un esperto in medicina nucleare il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci, fino ad oggi rettore dell'università di Roma Tor Vergata. Classe 1966, Schillaci si è laureato nell'ateneo capitolino La Sapienza, dove ha conseguito la specializzazione in Medicina nucleare, e ha svolto buona parte della sua carriera a Tor Vergata, fra università e policlinico. Un tecnico puro, dunque, in un Governo quasi tutto politico, guiderà il dicastero di Lungotevere Ripa nel post Speranza.

Direttore, dal 2008, dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Medicina nucleare del Policlinico Tor Vergata, Schillaci è stato anche preside della Facoltà di Medicina e chirurgia di Tor Vergata. È il rettore dell'ateneo dal primo novembre 2019. Revisore per oltre 50 riviste internazionali, dal 2017 è presidente dell'associazione italiana di medicina nucleare. Schillaci fa anche parte del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità, designato dal ministro dello Sviluppo economico.