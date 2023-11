Cos'è questa storia delle "pagelle" in arrivo per giudici e pm

Via libera dal consiglio dei ministri alle "pagelle" per giudici e pubblici ministeri. Lunedì sera, 27 novembre, il governo ha approvato due decreti attuativi previsti dalla riforma Cartabia, il primo dei quali riguarda la disciplina dell'ingresso in magistratura e, appunto, le valutazioni sulla professionalità delle toghe, mentre il secondo prevede una stretta alla normativa del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Non è stata approvata, invece, la misura per introdurre test psico-attitudinali per l'ingresso in magistratura.

Ma veniamo alle così dette "pagelle" per valutare i magistrati. Oggi esiste già una forma di giudizio per i magistrati, ma si tratta di una valutazione che viene effettuata a campione. E che dà risultati positivi nella quasi totalità dei casi (oltre il 99%). Da qui la necessità di rivedere i criteri di valutazione. Con il provvedimento, si legge nella nota del governo, viene operata una "rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell'autonomia del Consiglio superiore della magistratura".

Come verranno giudicati i magistrati

Secondo l'agenzia Dire (un testo ufficiale e definitivo non c'è) i magistrati potrebbero essere soggetti a una doppia valutazione: un primo giudizio verrà espresso dal Consiglio giudiziario (l'organo distaccato del Consiglio superiore della magistratura istituito presso ciascuna corte d'appello), mentre a dare il voto finale sarà lo stesso Csm. Se la valutazione del giudice o magistrato sarà positiva, quest'ultimo avrà diritto a uno scatto di carriera; se al contrario la valutazione avrà esito negativo, il magistrato sarà valutato nuovamente l'anno successivo.

Se anche la seconda valutazione dovesse risultare negativa per il magistrato poterebbero esserci diverse conseguenze: dall'obbligo di partecipazione a un corso di riqualificazione professionale, fino al cambio di funzione del o all'esclusione da incarichi direttivi. L’esame - precisa ancora l'agenzia Dire - si ripete dopo due anni con perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio. Se il Csm conferma la bocciatura una seconda volta il pm o il giudice possono essere dispensati dal servizio.

I criteri di valutazione, almeno stando alla bozza che circola, dovrebbero essere diversi: l'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, la produttività, ma anche la padronanza delle tecniche di argomentazione e di indagine. Altra novità legata alla valutazione delle toghe è l'introduzione del 'fascicolo del magistrato' che conterrà l'esito delle inchieste o dei processi, i verbali delle udienze, nonché ogni informazione statistica che possa consentire una valutazione dello stesso magistrato.

Santalucia (Anm): "Pagelle termine infelice, noi trattati da scolari"

Negativo il giudizio espresso da Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione nazionale magistrati. "Pagelle è un termine infelice per definire le valutazioni di professionalità dei magistrati, come se fossimo scolari di una scuola" ha detto Santalucia a Sky Tg 24.

"Sono attuazione di una delega che avevamo fortemente criticato", ha ricordato il presidente dell'Anm. "A parte il termine usato, quello che ci preoccupava sono le valutazioni di professionalità, non perché non vogliamo essere valutati, lo siamo da sempre, volevamo un sistema più efficace ed efficiente, mentre è stato creato un sistema macchinoso che rallenterà e depotenzierà le valutazioni periodiche".

Secondo Giuseppe Conte, leader del M5s, "misurare la qualità del lavoro dei giudici è difficilissimo, perché dovremmo misurare la qualità delle sentenze e non possiamo costruire un sistema articolato, arzigogolato, che spinga i giudici alla piena conformità. Rivedere una sentenza di un grado precedente è una tutela del cittadino. Quindi, lasciamo i giudici liberi anche di rivedere i giudizi già formulati dai colleghi dei gradi precedenti". Insomma, dai 5 Stelle arriva un secco no.

Mulè: "Valutazioni sempre positive, bisogna introdurre un criterio più rigoroso"

Il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, definisce invece l'introduzione delle "pagelle" un provvedimento "importante" perché "tra il 2017 e il 2021 sono stati valutati 7394 magistrati, il 99,2% dei quali sono stati tutti promossi, solo 7 più altri 17 hanno ricevuto voti non eccellenti" e "quindi è chiaro che bisognasse introdurre un criterio più rigoroso per la valutazione".

"Non è stata ancora introdotta la previsione dei test psicoattitudinali per i magistrati - ha aggiunto Mulè - solo perché la legge delega del governo non lo consentiva ma è una cosa che va fatta. Perché se un magistrato dispone di fare perizie psichiatriche a qualcuno in un processo penale o civile, non si capisce perché non si possano fare anche a loro, peraltro in modo reiterato nel tempo, al fine di verificarne la capacità di amministrare in maniera serena la giustizia".

"Anche loro - ha concluso il parlamentare azzurro - sono uomini e come tutti noi possono andare incontro a periodi di particolare disagio, quindi una corretta amministrazione della giustizia deve prevedere questo strumento come, peraltro, già fanno in Francia e in Germania, con in più il fatto che lì tali test sono vincolanti per le progressioni di carriera".

