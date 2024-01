"Palestina libera", mobilitazione dei centri sociali: scontri tra manifestanti e polizia

Momenti di alta tensione a Vicenza. Ci sono state cariche e scontri, dopo che i manifestanti dei centri sociali hanno cercato di sfondare il cordone di agenti antisommossa per accedere all'interno della fiera VicenzaOro, per contestare la presenza di un padiglione di Israele. La manifestazione, partita poco prima delle 11.20 di oggi 20 gennaio con circa 500 partecipanti, ha deviato dal percorso stabilito cercando di avvicinarsi al quartiere fieristico. Qui c'è stato il contatto con le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, che hanno spinto indietro il corteo con una carica. Cinque manifestanti sono stati denunciati dalla polizia. Al corteo organizzato dai centri sociali hanno preso parte circa 7mila persone.

Cosa è successo

Il corteo, dove sventolavano diverse bandiere della Palestina, è partito dal parcheggio di via Rossi ai Ferrovieri e poi ha deviato dal percorso concordato. In testa al corteo striscioni e cartelli con su scritto 'Blocchiamo Israele', 'Stop war' e 'Free Palestine'. "In questo momento in Fiera c'è un padiglione israeliano - hanno gridato i manifestanti - è inaccettabile". Già alla vigilia dell'evento, spiega VicenzaToday, i manifestanti avevano spiegato la loro netta opposizione: "In un contesto di economia di guerra come quello israeliano, gli introiti della fiera vanno direttamente a finanziare il genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania". Durante la manifestazione si sono ripetuti in modo incessante gli inviti a boicottare il settore della lavorazione del diamante. Un settore strategico per l'economia israeliana. Un settore che, a detta degli organizzatori, è cruciale per finanziare l'industria bellica israeliana. Non sono mancate le critiche contro l'appartenenza dell'Italia alla Alleanza atlantica. "Fuori l'Italia dalla Nato", è stato lo slogan usato dai giovani dei collettivi della sinistra veneta. La folla ha attaccato anche Joe Biden e Manuel Macron, rispettivamente i presidenti di Stati uniti e Francia definiti "assassini". Anche il primo ministro italiano Giorgia Meloni è stata bersagliata dagli slogan: "Fascista e terrorista" i più ricorrenti.

Il questore aveva predisposto il divieto di avvicinamento alla Fiera, segnando un percorso autorizzato che prevedeva la partenza dal parcheggio di via Rossi ai Ferrovieri, via Vaccari, viale Sant'Agostino e via Baracca. Divieto che non è stato rispettato quando il corteo ha deviato entrando in via dell'Arsenale. Da qui l'intervento della Polizia con un grande dispiegamento di uomini. I manifestanti hanno lanciato fumogeni e petardi contro gli agenti di polizia, che hanno risposto con gli idranti. Il corteo è stato quindi spinto indietro e fatto uscire dall'Arsenale. Secondo le prime informazioni negli scontri sono rimasti feriti quattro agenti.

Nel primo pomeriggio di oggi è prevista una seconda manifestazione organizzata da Rifondazione Comunista e Unione popolare con la comunità palestinese d'Italia contro la presenza di Israele a VicenzaOro. "Il nostro Paese e l'Ue sono complici di un governo che sta portando avanti un genocidio a Gaza e la pulizia etnica in Cisgiordania", hanno dichiarato in una nota gli organizzatori.