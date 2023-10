Osho candidato alle Europee con Fdi? Spunta l’indiscrezione

Il vignettista Federico Palnaroli, noto al grande pubblico per "Le più belle frasi di Osho", sarà uno dei prossimi candidati alle elezioni europee nelle liste di Fratelli d’Italia? Per ora l’ipotesi filtra in un’indiscrezione pubblicata dal settimanale L’Espresso; lui nega e sulla sua pagina Facebook commenta così: "Dopo aver occupato tutto il palinsesto RAI, ora mi prendo anche l’Europarlamento. Che ca**ate". In realtà una sua candidatura sarebbe persino naturale e meno "comica" di molte altre, in fondo luio stesso non ha mai celato una vicinanza politica con il partito della Premier Giorgia Meloni, con cui è in amicizia dal 2016. Quando si vedono - ha raccontato in un'intervista - non parlano di politica ma "si sganasciano dalle risate".

Tra satira e politica

E gli indizi che possono far pensare a una sua imminente "discesa in campo" non mancherebbero. I suoi meme sono spesso sulle prime pagine del Tempo e del Giornale, ha partecipato a diverse iniziative pubbliche di Fratelli d'Italia e a giugno è comparso tra i protagonisti di Tg1 Mattina Estate. Negli ultimi anni lo si è visto spesso in tv a parlare di politica e ultimamente, durante una puntata di Coffee Breack su La7, ha persino provato a difendere timidamente il povero Andrea Giambruno per le uscite infelici sui recenti casi di violenza sessuale di Palermo e Napoli. "Quando si parla di centrodestra - ha spiegato - le polemiche sono sempre un po’ pretestuose".

Una vicinanza politica che fino a un paio di anni fa pare sia stata anche sentimentale, merito della liaison con Augusta Montaruli, deputata torinese ed ex sottosegretaria all’Università, "accompagnata" alle dimissioni a causa di una condanna definitiva per peculato causata da alcune "spesse pazze" fatte quando era consigliera regionale. Oggi siede tranquillamente in Vigilanza Rai. E non è una battuta di satira. Secondo le fonti citate da L’Espresso, il nome del vignettista sarebbe trai papabili per le prossime liste perché - sembra - possa portare molti voti. Staremo a vedere.