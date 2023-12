Paola Concia: "L’Italia è un Paese arretrato, in Germania quello che è accaduto sarebbe impensabile"

Anna Paola Concia era tra le garanti individuate da Giuseppe Valditara per coordinare il progetto scolastico "Educazione alle relazioni", ma il titolare del ministero dell'Istruzione e del Merito ha revocato gli incarichi, cedendo alle pressioni della piazza virtuale sovranista.

"Mi hanno rovinato il weekend – racconta a Today.it – ma ormai è andata così. Ha detto bene Giuliano Ferrara: essere omosessuali non è vietato per legge. Forse a qualcuno questa cosa non va giù".

Recentemente ha detto che l'Italia è un Paese arretrato. È solo un problema di classe politica?

"Principalmente di classe politica. Mi sono sentita ripiombata a dieci anni fa, quando facevo la parlamentare. Siamo un Paese che dopo le unioni civili non ha fatto altri passi avanti ed è rimasto indietro. Perché se la politica non dà l'esempio, tutto il Paese arretra".

Come spiega il fatto che nell'Italia del 2023 un libro come quello del generale Vannacci possa vendere centinaia di migliaia di copie?

"Io penso che l'Italia stia regredendo e regredirà sempre più se la politica non veicolerà i messaggi giusti. Sia chiaro, questa onda di regressione è un fenomeno che sta attraversando tutta l'Europa, ma in Germania quello che è accaduto a me in questi giorni sarebbe impensabile. Mia moglie si è chiesta quale fosse il problema, se per caso qualcuno fosse favorevole alla violenza contro le donne".

L'educazione ai sentimenti e l'educazione sessuale vanno fatte in famiglia, la scuola non c'entra. È il mantra della destra, degli estremisti ProVita, ma anche di una parte dell'opinione pubblica di sinistra. Cosa pensa?

"Evidentemente quando si parla di 'educazione sentimentale' qualcuno pensa subito a qualche forma di indottrinamento, ma il progetto di Valditara, che a me piace, non c'entra nulla con l'indottrinamento. Prevede un brainstorming tra i ragazzi moderato dagli insegnanti, quindi non una lezione frontale ma un dialogo aperto e libero: noi eravamo chiamati dal ministero a dirigere il progetto da dietro le quinte, eravamo persone con storie diversissime tra loro e questo avrebbe assicurato pari sensibilità verso tutte le diverse istanze, non era affatto un'idea sbagliata; ribadisco che il ruolo centrale, in quelle ore, lo avranno gli insegnanti".

Pensa che ora il progetto si arenerà?

"Il ministro ha promesso che andrà avanti, spero vivamente che lo faccia. Sarebbe un brutto segnale se le pressioni di minoranze estremiste bloccassero tutto. Purtroppo a breve ci saranno le europee e questo complica le cose, perché siamo in una campagna elettorale permanente".

Si aspettava tante resistenze da sinistra?

"C'è una parte del nostro mondo che non vuole dialogare neanche sulla violenza di genere, lo trovo molto grave. Io sono sempre stata una riformista e questo mi ha spesso esposta alle critiche feroci di una parte del movimento, quella che predilige un approccio oltranzista: ma per me quella è una strada sbagliata e lo abbiamo visto con la non approvazione della Legge Zan. Penso che sia un grave errore, perché se è vero che la chiusura al dialogo è trasversale e riguarda tutte le aree politiche, a sinistra è più grave. Le mie idee su come portare a casa grandi conquiste come il matrimonio egualitario o le adozioni sono le stesse di quindici anni fa, altri prediligono ancora lo scontro frontale, che non mi sembra porti a nulla. Mi è dispiaciuto il fatto che mentre i massimalisti di destra mi attaccavano, dal partito in cui ho fatto politica per trent'anni si sono levate poche voci a mio sostegno. Tanti hanno parlato dopo la revoca delle nomine da parte di Valditara: un po' tardi forse...".

A proposito del Pd, pensa che malgrado l'elezione di Elly Schlein sia ancora un partito in cui le donne stanno "un passo indietro" rispetto agli uomini?

"Voglio sperare di no. E penso che l'elezione di Elly, anche se maturata con delle primarie che hanno ribaltato il risultato dei circoli, abbia fatto fare dei passi avanti. Certo, la cultura macista è un problema di tutto il Paese ed è trasversale, quindi anche la sinistra la subisce; però sono convinta che dalla nostra parte ci sia più attenzione".

Torniamo alla destra. L'impressione è che l'iniziativa di Valditara sia stata spinta, come altre iniziative del governo, dagli eventi più che da una volontà politica di affrontare la questione. E che su queste materie non sappiano che pesci prendere.

"C'è una parte della destra liberale che negli anni ha maturato una sensibilità, ma ora è decisamente minoritaria: ricordo, tra gli altri, Gianfranco Fini, Flavia Perina e Mara Carfagna. Il problema è che vanno aiutati e ad aiutarli deve essere la sinistra, che ha un bagaglio culturale importante; che è più avanti perché ha sostenuto delle istanze, ma che rischia di non far valere quel bagaglio perché, come ho detto, si chiude in battaglie di principio. Invece bisogna entrare nelle loro contraddizioni e aiutarli a cambiare. I diritti civili non possono essere né di destra né di di sinistra, ma questa è una cosa che oggi viene considerata una bestemmia. Se ci si contrappone in modo selvaggio non si può sperare in nessuna apertura, se si prova a dialogare si possono invece fare passi avanti. Io sono stata nominata per ben due volte relatrice della legge contro l'omofobia da Giulia Bongiorno, La Russa ha detto in un’intervista che ho subito degli attacchi ingiustificati. Ho molto apprezzato le sue parole".

Quella però, come ha detto, era un'altra destra. Quella di oggi subisce pressioni fortissime di organizzazioni come i Pro Vita. È ancora praticabile la strada del dialogo?

"Sono delle minoranze rumorose. In questo momento li tengono buoni perché c'è la campagna elettorale alle porte, anche se sono convinta che quei gruppi neanche votino i partiti della coalizione di centrodestra e che il loro sia un ricatto vuoto. Gli estremisti non vogliono che si porti l'educazione sentimentale nelle scuole, a prescindere da chi la fa. Invece bisogna ripartire dalle piazze che si sono riempite per Giulia Cecchettin e per le altre donne vittime di violenza. È un sentimento diffuso e trasversale, sarebbe drammatico non coglierlo".

Lei come ha detto crede nel dialogo. Cosa consiglierebbe alla premier Giorgia Meloni?

"Di non ascoltare le sirene degli ultraconservatori e di non cedere ai loro ricatti, malgrado questo stato di campagna elettorale perenne".

Le altre notizie di politica