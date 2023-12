Rai, bufera su Corsini per l'attacco a Schlein dal palco di Atreju

La Rai dell’era Meloni non trova pace. Ascolti bassi, telegiornali sotto accusa per troppa faziosità e ora anche un caso politico che ha coinvolto il direttore degli approfondimenti, Paolo Corsini, che dal palco di Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia, ha usato espressioni da militante e ha attaccato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Le parole incriminate

"Nelle edizioni passate – ha detto il giornalista – abbiamo visto Bertinotti, Veltroni, D’Alema, Conte. Quest'anno il confronto ce l'abbiamo ma qualcuno ha preferito rifiutare, forse perché nell'era dei social è più facile cercare un po' di like, ma a dibattere nel merito hanno preferito occuparsi di come vestirsi o di che colore utilizzare piuttosto che confrontarsi nel merito". Il riferimento è alla famigerata armocromista citata dalla leader del Pd in un’intervista.

Ruotolo (Pd): "Il direttore degli approfondimenti deve dimettersi"

Durissimo il responsabile informazione del Partito Democratico, Sandro Ruotolo: "Può un dirigente della Rai – attacca Ruotolo – aprire la festa di partito e dire pubblicamente 'noi di Fratelli d'Italia'? E ancora, lo stesso dirigente, può attaccare dal palco di Atreju la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein? La Rai non ha mandato in onda un programma sulla mafia di Roberto Saviano perché lo scrittore napoletano aveva criticato il ministro Salvini. Vorremmo lo stesso trattamento per Paolo Corsini: le sue dimissioni da direttore dell'approfondimento giornalistico della Rai".

M5S: "Ai vertici Rai va bene così?"

"Non scopriamo nulla di nuovo – spiegano in una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai – ma sentire dalla viva voce del direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini definirsi 'militante' e parlare di ritoccato orgoglio alla Festa di Fratelli d'Italia, sorprende comunque. Non per quello che dice: la sua appartenenza è nota a tutti, ma per la sfrontatezza di esprimerle senza remore in una festa di partito, davanti a tutti, dimenticando totalmente il suo ruolo di primo piano nel Servizio Pubblico. Domanda: ai vertici Rai va bene così o prenderanno provvedimenti?".

La presidente Soldi: "Un giornalista del servizio pubblico dovrebbe essere equidistante"

E proprio i vertici Rai, tirati in ballo un po’ da tutti, stigmatizzano l’accaduto: "Credo che un giornalista del servizio pubblico debba garantire un atteggiamento sempre equidistante – ha spiegato la presidente di Viale Mazzini, Marinella Soldi – a prescindere dal contesto in cui opera". Nel frattempo l'ad dell'azienda, Roberto Sergio, ha chiesto una relazione alla Direzione del personale a proposito delle parole pronunciate da Corsini. L'amministratore delegato di viale Mazzini ha chiesto anche di visionare il video per valutare eventuali decisioni da prendere.

Le scuse di Corsini

"Come prevedibile, dopo qualche ora sono arrivate le scuse del diretto interessato. "Quando si estrapolano parole dal contesto in cui sono state espresse – ha dichiarato Corsini – si corre sempre il rischio di prestarsi a facili critiche e strumentalizzazioni. Ieri sono stato invitato a moderare il dibattito introduttivo di una manifestazione che, in questi giorni, presenta al pubblico un parterre di ospiti e personalità di altissimo livello. In questo quadro, mi dispiace davvero che alcune mie frasi abbiano generato fraintendimenti. Nei miei brevi interventi introduttivi, finalizzati esclusivamente ad animare il dibattito e coinvolgere e presentare i relatori, non c'era ovviamente alcun intento politico o polemico e di questo mi scuso. Sono un giornalista del Servizio Pubblico e il mio impegno quotidiano, come quello di tutti i miei colleghi, è garantire in ogni situazione autonomia, pluralismo e completezza nell’informazione".

Fratoiani (Avs): "Ha fatto discorso da militante, il suo ruolo viene meno"

Le parole del direttore degli approfondimenti Rai non convincono però le opposizioni, che continuano a chiedergli di lasciare l’incarico: "Penso che nella storia della Rai sia accaduto raramente o addirittura mai che un suo importante dirigente, direttore di un settore così delicato come le trasmissioni di approfondimento, e alla vigilia di nomine interne, si sia reso protagonista di un comizio talmente così smaccato a favore del partito di governo e contro l'opposizione. Ieri alla festa di Fd'I il direttore delle trasmissioni di approfondimento del servizio pubblico impegnato nella sua veste di militante ha fatto venir meno evidentemente il suo ruolo all'interno dell'azienda pubblica", così il deputato di Avs, Nicola Fratoianni.

Schlein: "Su quel palco c’è chi vuole accreditarsi con chi comanda"

E in giornata ha parlato anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, presa di mira da Corsini durante il suo intervento alla manifestazione. "Mi limito a segnare la differenza di approccio – ha detto la segretaria dem parlando a margine dell’evento 'L'Europa che vogliamo' –. Noi siamo qua con più di 800 iscritti a sei tavoli, con contributi e idee per prendere spunto per costruire un progetto per il futuro dell'Ue. Su altri palchi mi sembra che si alternino figure per accreditarsi con chi comanda e mostrare di ubbidire alla linea di chi comanda".

