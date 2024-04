Chi è Paolo Corsini, l'uomo di Giorgia Meloni in Rai che ora rischia la poltrona

Il nome di Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti della Rai e uomo vicino alla premier Giorgia Meloni, era salito agli onori delle cronache lo scorso dicembre, quando moderando un evento sul palco di Atreju, la manifestazione organizzata ogni anno da Fratelli d'Italia, aveva usato toni da militante politico. In quell'occasione i consiglieri dell'opposizione in vigilanza avevano chiesto le sue dimissioni, ma il giornalista se la cavò con una "strigliata" dell'ad Roberto Sergio, che pretese una relazione dettagliata sui fatti.

Si dice che la presidente del Consiglio sia molto arrabbiata con lui per la gestione del "caso Scurati" e che la testa del fedelissimo potrebbe saltare: la censura al monologo dello scrittore, che doveva andare in onda durante la trasmissione "Che sarà" condotta da Serena Bortone, si è infatti trasformata in un boomerang. "Un eccesso di zelo non richiesto che ha creato solo un grande casino", sbotta un esponente di Fdi in Transatlantico. La stessa premier, per placare le ennesime accuse di aver trasformato la televisione di Stato in Tele Meloni, era dovuta ricorrere a una contromossa estrema pubblicando il testo integrale di Scurati sulla sua pagina Facebook. Ma le grane per il povero direttore non finiscono qui: poche ore fa ha ricevuto una telefonata del premier albanese Edi Rama, che gli ha contestato i contenuti di una puntata di Report (trasmissione che ovviamente non ama, ma che deve "sopportare" perché è tra le poche rimaste a fare ascolti degni di nota) sugli accordi tra Roma e Tirana. La posizione del "giornalista militante" è ora precaria e la sua poltrona è già insidiata da Angela Mariella, in quota Lega; l'avvicendamento potrebbe avvenire dopo le elezioni europee. Per ora è stato "salvato" dai suoi, che gli hanno risparmiato un'audizione in commissione di Vigilanza che avrebbe potuto creare ulteriori polemiche prolungando l'eco mediatica della vicenda.

La carriera del "giornalista militante"

Corsini è una di quelle figure che smentisce la leggenda metropolitana che narra di una Rai "off limits" per giornalisti ed esponenti vicini alla destra prima della "liberazione" dell'azienda da parte del governo Meloni. La sua carriera inizia nei primi anni del duemila come collaboratore del Giornale Radio, dove viene assunto nel 2004 svolgendo il ruolo di informatore parlamentare. Passa poi al Gr Parlamento e diventa vice direttore della Testata Rai Giornale Radio, un ruolo che ricopre dal 2009 al 2014. L'anno dopo diventa responsabile della redazione di Rai Parlamento. Il salto di carriera arriva però nel 2020, quando viene nominato responsabile della sezione "Attualità" di Rai 2 e vice direttore di rete. Nel corso di tutta la sua carriera tra i corridoi di viale Mazzini è stato molto attivo anche a livello sindacale: a suo attivo tre mandati come consigliere nella Federazione Nazionale della Stampa italiana, ma soprattutto il ruolo di leader della corrente di destra "Pluralismo e libertà" (da lui fondata) all'interno di Usigrai. Oggi, insieme alla vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia (al centro delle polemiche per delle frasi sull'aborto), è tra i principali promotori della nuova sigla Usirai, il sindacato delle destre a viale Mazzini.

Un garbato nostalgico

Chi conosce Corsini lo definisce una persona molto garbata e poco avvezza a esporsi in prima persona, una caratteristica un po' limitante per il ruolo che attualmente ricopre, che gli imporrebbe, al contrario, di mettere la faccia su decisioni spesso controverse. Sui social non ha mai nascosto la sua vena nostalgica: È rimasta celebre la sua risposta a un tweet di Gianni Riotta, che spiegò di non aver mai detto che Beppe Grillo è fascista. In quell'occasione Corsini rispose "il fascismo è una cosa seria". E poi un romantico ricordo del padre bambino, ritratto in una foto scattata a Tripoli nel 1938; faceva parte dell'organizzazione giovanile balilla "I figli della lupa" e il figlio lo ha omaggiato con la frase "con ali e fiamme la Giovinezza va". Ora rischia di rimanere scottato da quelle stesse fiamme, ovviamente in senso metaforico.