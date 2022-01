Quirinale, c'è il primo nome: Paolo Maddalena

Sarà, a quanto si apprende, il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, il candidato per il Quirinale che voteranno gli ex parlamentari del M5s, un gruppo che tra i fuoriusciti e gli espulsi per non aver votato il governo Draghi conta circa 40 tra deputati e senatori. Il nome è emerso dopo un sondaggio su una rosa di 13 candidati.

"Una figura di alto profilo morale e tecnico da proporre per l'ormai prossima elezione del Presidente della Repubblica" spiegano i parlamentari del Gruppo Misto di Camera e Senato fuoriusciti dal Movimento 5 stelle. che definiscono Maddalena una figura super partes, lontana da appartenenze politiche.

"Maddalena ha messo al centro della sua opera di magistrato, docente universitario e giudice costituzionale (vice presidente della Consulta) la tutela dei beni pubblici demaniali, della legalità, della sovranità popolare e della nostra Costituzione. Per queste ragioni riteniamo possa essere una figura tra le più importanti sulla quale tutte le forze politiche potrebbero convergere- proseguono- Le invitiamo ad esprimere il proprio voto per una personalità in grado di incarnare pienamente le caratteristiche di garante della Costituzione e dei diritti del popolo italiano".

A sostenere la candidatura di Paolo Maddalena: