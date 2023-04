"Concorso esterno in associazione mafiosa", condannato ex deputato Pd Ruggirello

Il tribunale di Trapani ha condannato a 12 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa l'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello. L'accusa contestava l'associazione mafiosa e aveva chiesto la condanna del politico a 20 anni. Il procedimento scaturisce dall'inchiesta "Scrigno" condotta nel 2019 dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani che ha portato in carcere 28 persone, fra luogotenenti e gregari del boss Matteo Messina Denaro.

Ruggirello è, come riporta il sito istituzionale dell'Ars (l'Assemblea regionale siciliana, ndr), dirigente d'azienda. Il padre, negli anni Ottanta, è stato anche presidente del Trapani Calcio. A metà degli anni Novanta sceglie la politica. Passa dal Movimento autonomista dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo ad Articolo 4 di Lino Leanza, poi nel 2015 aderisce al Pd. All'Assemblea Regionale Siciliana viene eletto per tre legislature. Nel 2017 si candida al Senato, ma non è eletto.

Accusato di aver cercato il sostegno elettorale della "famiglia mafiosa" di Trapani, di essere stato punto di riferimento delle cosche nella politica regionale, di aver fatto vincere appalti ai clan e di avere incontrato il capomafia Virga in diverse occasioni, Ruggirello ha ammesso che il boss gli chiese, prima delle regionali del 2017, 50mila euro in cambio di 1.000 voti e di aver accettato soltanto per poter interrompere prima possibile la discussione e andarsene.