Paragone lascia Italexit: "Eravamo partito del dissenso, nel centrodestra non c'è più spazio"

"Siamo nati come partito del dissenso, sull'onda euroscettica e delle proteste contro il Green pass. Ora quello spazio nel centrodestra non c'è più". Con queste parole Gianluigi Paragone spiega in un'intervista a La Stampa il motivo per cui ha dato le sue "dimissioni irrevocabili"da segretario di Italexit, il partito fondato tre anni fa.

"Quando si esce dal Parlamento diventa una scelta - prosegue -. Era una sfida impossibile: un partito nuovo che si reggeva sulle mie spalle. Eppure da soli siamo arrivati al 2%. Ora scrivo su Libero e il Tempo, ho fatto un libro, 'Moderno sarà lei', e poi vado in tv". La decisione al partito Paragone l'ha comunicata "venerdì sera, in direzione. Online perché non possiamo pagare il viaggio a tutti - conclude -. Senza soldi non si cantano messe. E poi alla vigilia della Europee questa maggioranza ha votato contro il Mes, qualcosa di simbolico. Una decisione pesantissima, un atto ostile nei confronti dell'Europa. Devo riconoscere un grande coraggio a FdI e alla Lega". Infine su una possibile candidatura alle Europee precisa che "a prescindere dai sondaggi e delle proposte che mi fanno, ho già scelto di non candidarmi".

