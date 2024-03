Chi sono i parlamentari italiani "in missione" al confine con la Striscia di Gaza

Quindici deputati italiani sono al valico di Rafah, tra Egitto e Striscia di Gaza. Fanno parte della delegazione italiana in missione dal 3 al 6 marzo, su iniziativa dell'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi) nella zona di confine con la parte più colpita della guerra tra Israele Hamas. I deputati fanno parte di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, membri dell'Intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e la Palestina.

Chi sono i parlamentari italiani al valico di Rafah

La delegazione del Movimento 5 Stelle è composta da Stefania Ascari, Carmela Auriemma e Dario Carotenuto, che dopo una prima tappa al Cairo per le audizioni di organizzazioni della società civile palestinese che operano a Gaza e per un incontro con l'ambasciata italiana in Egitto si recherà a Rafah.

"Più di metà degli edifici è stato distrutto, i bombardamenti impediscono la distribuzione di aiuti e l'installazione di apparecchiature mediche. Ci sono persone che non mangiano da decine di giorni, alcuni si alimentano con il mangime per gli animali anche scaduto. Il sistema sanitario non esiste più e malati e feriti non possono essere curati". È questo il primo, drammatico racconto che arriva dalla delegazione di parlamentari italiani riportato dal deputato del Partito democratico Andrea Orlando.

"Scortare convogli umanitari per farli entrare a Gaza e recuperare più informazioni possibili da chi sta operando qui anche in vista del processo internazionale pendente davanti al Tribunale dell'Aia", la dichiarazione dei parlamentari M5s.

"Quello che sta avvenendo è un genocidio - affermano i parlamentari di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Franco Mari - e per questo siamo voluti venire qui per rappresentare con determinazione la nostra richiesta di pace, un impegno che finora il governo italiano ha disatteso".

La missione, alla quale prendono parte per il Pd, oltre a Orlando, anche Laura Boldrini, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio, Rachele Scarpa, Arturo Scotto e Alessandro Zan è stata promossa dalla Rete Aoi ed è "finalizzata anche a chiedere la liberazione degli ostaggi e il riconoscimento dello Stato di Palestina" spiegano i parlamentari di questa "Carovana solidale".