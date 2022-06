A Parma vince il campo largo, ma senza M5s: "Noi laboratorio nazionale del centrosinistra"

Non riesce a nascondere l’entusiasmo il candidato alle elezioni comunali di Parma per il centrosinistra Michele Guerra dopo le seconde proiezioni, che lo danno lanciato verso una vittoria schiacciante. Guerra infatti stacca di oltre venti punti percentuali l’avversario di Centrodestra Pietro Vignali.

"Un risultato che sarebbe storico per il centrosinistra, che qui a Parma non vince da anni. - ha commentato Guerra - E’ un modello che guarda al futuro e questi risultati ci danno ragione, ora altre due settimane”. Un risultato che può avere anche un significato nazionale? "Credo che Parma sia stata sempre un laboratorio politico e credo che possa esserlo anche ora: il campo del centrosinistra molto largo, senza M5s. E' vero che per la prima volta Parma mette insieme esperienze di partito con esperienze civiche, e' un laboratorio, se funziona - come noi auspichiamo - vuol dire che si può applicare anche a livello nazionale”.

Che gli elettori abbiano premiato la coalizione di centrosinistra è chiaro anche dai dati delle coalizioni, dove si vede che nella città emiliana il Partito democratico è il primo partito. Dietro ci sono la lista civica per Guerra sindaco a quasi il 10% e Effetto con Pizzarotti poco sotto il 10%. “Il dato è che il Pd è unito e compatto, - ha continuato Guerra - sono soddisfatto del risultato anche della lista per Michele Guerra sindaco appena nata. Diciamo che è un risultato solido che va anche poco sopra le nostre aspettative”. L’altro dato è l’assenza totale del Movimento 5 stelle a Parma, dove il campo quasi largo vice. Dunque il M5s quando vale politicamente? “Difficile dirlo, - continua Guerra - Il M5s a Parma c’è, ma è piccolo e credo che sia andato in ordine sparso. Abbiamo ricucito anche con la sinistra a sinistra del Pd, l’idea era davvero quella di scommettere sul campo largo, solo Azione ha scelto di non sedere al tavolo, peccato avremmo completato un quadro”.