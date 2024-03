Parte (finalmente) la commissione di inchiesta sui casi Orlandi e Gregori

Sarà il senatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori; De Priamo è stato eletto con 25 voti a favore sui 38 presenti. "È un passo importante - ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela presente durante la prima seduta della nuova commissione bicamerale - perché si possono chiarire molte situazioni che riguardano apparati dello Stato italiano e non solo italiano. Ci sono stati tanti rallentamenti, anche dopo il voto alla Camera il voto al Senato è arrivato molti mesi dopo. Ringrazio i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Io sono sempre rimasto ottimista. Se non esce qualcosa di importante anche questa volta vuol dire che permane questa volontà di nascondere la verità".

Tra i rallentamenti a cui ha fatto riferimento Pietro Orlandi, il ritardo nella comunicazione dei due membri della commissione da parte di Forza Italia, che aveva scatenato una polemica tra il fratello di Emanuela e Maurizio Gasparri: "Tiene in ostaggio la commissione", aveva detto il fratello della cittadina vaticana scomparsa a Roma a 15 anni il 22 giugno 1983, "Ho altro da fare" aveva risposto il capogruppo di Fi al Senato.

Alla fine, dopo giorni di tira e molla, anche i forzisti hanno comunicato la loro delegazione. "Mi aspetto che partano presto i lavori e spero di essere convocato quanto prima", ha detto Pietro Orlandi dopo l'elezione del presidente e dei vicepresidenti della commissione bicamerale di inchiesta, "questo è "un giorno molto importante, nonostante le opposizioni di questo ultimo anno, in particolare quelle del Vaticano che non riteneva necessaria la commissione. È prevalsa la buona volontà".

Morassut (Pd): "Inizia un lavoro importante"

Oltre a De Priamo, sono stati eletti anche i vicepresidenti Roberto Morassut (Partito Democratico) e Riccardo Augusto Marchetti (Lega) e i segretari Marco Grimaldi (Alleanza Verdi Sinistra) e Paolo Emilio Russo (Forza Italia). Proprio una proposta di legge del deputato dem ha permesso la nascita della Commissione di Inchiesta sui due casi irrisolti: "Inizia un lavoro importante - ha spiegato Morassut - che dobbiamo condurre con grande equilibrio e serietà. Alla Commissione compete il ruolo di ricostruzione dei fatti, avvalendosi dei poteri inquirenti, e collaborazione con le magistrature per fare in modo che si arrivi a una maggiore chiarezza sia per le famiglie che per l'opinione pubblica. Parliamo di vicende che hanno segnato la storia italiana e l'attenzione di diverse generazioni; c'è una grande richiesta di giustizia. L'organismo parlamentare serve a utilizzare dei poteri inquirenti per poterli mettere a disposizione del Parlamento. Penso che ci siano le condizioni per fare un lavoro serio, equilibrato, attento alle fonti e scevro da strumentalizzazioni politiche. Non ho avvertito una ostilità preconcetta da parte del Vaticano, anche se parliamo di vicende delicate che devono tener conto anche di relazioni diplomatiche che vanno trattate con cura. Sarà nostro dovere di parlamentari ascoltare il dolore che questa storia contiene, contribuire a diradare ombre che hanno minato la fiducia di tanta gente nella giustizia. E di farlo con equilibrio. Senza pregiudizi o faziosità. Distinguendo tra chi vuole collaborare i magari liberarsi da un peso e chi parla per creare altre ombre o altro fumo. Credo tanto e spero nella collaborazione delle due magistrature. La verità aiuta sempre tutti".

Mollicone (Fdi): "Commissione dovrà discernere il vero dal falso"

Soddisfazione anche da parte di esponenti della maggioranza: "Plaudo alla nomina del senatore Andrea De Priamo a Presidente della Commissione bicamerale su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La commissione avrà il compito di discernere il vero dal verosimile e dal falso. Siamo sicuri della capacità del Presidente De Priamo, che è anche un avvocato e sa riconoscere i documenti e gli atti dei processi", ha dichiarato il presidente della commissione cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone. "Lo dobbiamo alle famiglie di Emanuela e Mirella, lo dobbiamo agli italiani che in oltre 40 anni sono stati sommersi da informazioni contraddittorie, depistaggi e fake news che hanno minato la credibilità di molte istituzioni, non solo italiane", spiega la collega di partito Susanna Campione, senatrice e membro della commissione. "Alla stampa e all’opinione pubblica chiedo solo di uscire dalla visione di queste due scomparse, che sono diventate le tragedie di una nazione intera, con l’approccio con cui si guarda una nuova serie Netflix, ma di rispettare il lavoro della Commissione, che si atterrà a dati certi e oggettivi. Da parte nostra tutti noi, sotto la guida competente e autorevole del presidente De Priamo, faremo di tutto per arrivare, finalmente, alla verità", conclude.