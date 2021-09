Partecipazione Attiva: che cos'è il partito degli ex M5s

Era prevedibile che il Movimento 5 Stelle avrebbe perso qualche pezzo con la sua istituzionalizzazione a forma di partito e una collocazione netta a sinistra a fianco del Partito Democratico. Infatti dopo l’espulsione dei parlamentari confluiti nel gruppo misto con la denominazione di Alternativa c’è e il divorzio dalla piattaforma Rousseau, arriva un altro “schiaffo” all’ex Premier Giuseppe Conte con la nascita di un nuovo partito formato da tutti i delusi dalla svolta contiana del mondo pentastellato.

Guardano al Movimento 5 Stelle come qualcosa dove non c’è rimasto più nulla delle battaglie e dei principi di sempre, salvo il nome. Ecco dunque Partecipazione Attiva, nato dall'iniziativa del gruppo "Parola agli Attivisti" con l'obiettivo di organizzare in un unico soggetto le varie iniziative sorte a livello territoriale negli ultimi mesi. Si forma dopo il MovExit dello scorso 10 agosto quando, nella notte delle "stelle cadenti", centinaia di attivisti e portavoce del Movimento hanno stracciato la loro tessera.

Si propongono il rigido rispetto del limite dei due mandati e degli ideali, dei principi e degli elettori "traditi" dal Movimento 5 Stelle. I fuoriusciti 5 Stelle si riorganizzano in un nuovo soggetto politico che a livello nazionale intende raccogliere l’eredità di quello che era stato il Movimento delle origini. La stessa cosa che giura di fare il gruppo di Alternativa C’è, con il quale infatti ci sarà raccordo. Se “Partecipazione attiva”, che vede tra le sua fila la consigliera regionale ex M5s Francesca De Vito, lavorerà dal basso per ricreare l’humus elettorale, Ac potrà essere un’arma politica dentro il palazzo.

Il nuovo partito ha già votato l'atto costitutivo del suo Statuto e il suo logo in un'assemblea che ha dato via al nuovo soggetto che verrà presentato oggi 3 settembre. "Nei mesi scorsi, abbiamo più volte tentato di essere una voce critica all'interno del M5S per sensibilizzare i 'vertici' a dare più ascolto alla base, ma ogni azione è stata vana", dicono i nuovi associati in Partecipazione Attiva che considerano conclusa la loro storia in quel Movimento che "doveva rappresentare una rivoluzione culturale ed uno stravolgimento dei paradigmi della politica" e che invece "si è trasformato nel partito più centrista ed antidemocratico di tutto lo scenario italiano".