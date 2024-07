Mister La Russa, Schlein e Conte in attacco, Renzi fantasista: le scene più iconiche della partita del cuore

Per una volta tutti dalla stessa parte e per una buona causa. Allo Stadio Gran Sasso d'Italia - Italo Acconcia è andata in scena la partita del cuore, che ha visto la sfida tra la nazionale dei cantanti e quella dei politici. L'evento benefico, i cui proventi saranno destinati a sostegno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e per l'acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, ha regalato 90 minuti di immagini insolite, in cui esponenti della maggioranza e dell'opposizione hanno messo da parte litigi e divisioni regalando simpatici siparietti, abbracci e sorrisi.

I politici e i cantanti sul rettangolo di gioco

Capitano della Nazionale della Politica il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Due i mister: il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il senatore Pierferdinando Casini. In campo, per il governo, si sono alternati il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario Luigi D'Eramo, il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, i sottosegretari Alberto Barachini e Alessandro Morelli.

Mista invece la rappresentanza delle Camere: dal Senato, Francesco Boccia, Maurizio Gasparri, Ada Lopreiato, Lucio Malan, Luca Pirondini, Matteo Renzi, Licia Ronzulli; dalla Camera, Anna Ascani, Angelo Bonelli, Chiara Braga, Alessandro Cattaneo, Giuseppe Conte, Marco Furfaro, Maria Grazia di Maggio, Leonardo Donno, Nicola Fratoianni, Ettore Licheri, Maurizio Lupi, Luigi Marattin, Jacopo Morrone, Giorgio Mulè, Andrea Pellicini, Laura Ravetto, Matteo Richetti ed Elly Schlein.

A sfidarli la nazionale dei cantanti guidata da Al Bano Carrisi, che ha scierato Enrico Ruggeri (Presidente e Capitano), Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even.

Per la cronaca hanno vinto i politici ai calci di rigore, dopo un rocambolesco 7 a 7 maturato sul campo. Gli onorevoli, che in attacco schieravano la "coppia del campo largo" Conte - Schlein, hanno sfruttato un "aiutino" non da poco, ovvero la possibilità di schierare l'ex campione della nazionale e allenatore Massimo Oddo, che nella seconda metà della ripresa ha cambiato il corso della partita che fino a quel momento era stata quasi dominata dai cantanti.

Per non rovinare troppo lo spettacolo a chi vedrà la partita in differita su Rai1, segnaliamo solo un paio di momenti particolarmente avvincenti: un gol della segretaria del Pd, Elly Schlein, su assist dell'ex premier, Matteo Renzi (annullato per fuorigioco, ma l'abbraccio tra i due resterà iconico) e un lieve infortunio al ginocchio del leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "La partita è stata straordinaria e miracolosa - ha detto Al Bano, allenatore della Nazionale cantanti, al termine dell'incontro -. "Vedere i politici tutti insieme e tutti nella stessa direzione - ha continuato - è stato un miracolo".