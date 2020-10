Sondaggi: Luigi Di Maio con un partito tutto suo prenderebbe il 9 per cento

Siamo nel campo della fantapolitica. I sondaggi spesso sorprendono, ma alcuni più di altri. Un eventuale nuovo partito a guida Luigi Di Maio potrebbe ottenere il 9,2 per cento di consensi: è quanto emerge da un sondaggio Lab2101 per la testata La Notizia.

Il partito di Di Maio sfiorerebbe il 10 per cento

Come precisa il committente della ricerca, "al momento non è un argomento sul tavolo e va presa "come una provocazione" in attesa degli Stati generali del M5s, il congresso che a metà novembre segnerà l'inizio di una nuova fase per i pentastellati.

Dei voti che l'ipotetico partito del ministro degli Esteri raccoglierebbe, l'83,5% verrebbe dagli elettori pentastellati. "Ma non solo", sintetizza La Notizia, "dall'elettorato del centrosinistra arriverebbe in dote un altro 10,4, di cui l'8,3 direttamente dal Pd. Solo per il 4,2%, invece, il partito di Di Maio pescherebbe nel bacino del centrodestra".

Davvero Di Maio ha tutto questo appeal politico? L'ex capo del M5s e attuale ministro degli Esteri pesca equamente nell'elettorato femminile (47,6%) e in quello maschile (52,4%) con un 85% degli elettori di Di Maio over 35. Provocazione o meno, osserva Roberto Baldassari, Direttore generale Lab2101 e professore di strategie delle ricerche di opinione e di mercato Universitas Mercatorum, che ha elaborato e analizzato la ricerca, "la soglia di voti che inizia ad essere significativa - anche in vista di una nuova legge elettorale - potrebbe essere intorno al 4/5 per cento. Che sarebbe di gran lunga superata dall'eventuale nuovo partito di Di Maio".

Meno favorevole a Di Maio è invece un recente sondaggio Swg sulla futura leadership del M5s. Conte e Di Battista lo precedono nelle preferenze degli elettori pentastellati, ma anche Fico e Appendino se si interpellano quelli che hanno votato in passtao il M5s ma ora hanno altre preferenze.