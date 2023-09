Cos'è il patto anti-inflazione e quali saranno i prodotti a prezzo calmierato

In arrivo prezzi calmierati "su prodotti alimentari ma anche prodotti di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia". Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha annunciato la firma del patto anti-inflazione con oltre 30 associazioni della distribuzione, del commercio e dell'industria del largo consumo per contrastare il caro vita e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. "È una sperimentazione di tre mesi, aiutiamo le famiglie", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni mentre per alcune associazioni di consumatori si tratta "solo di un'operazione di facciata". Quando inizia e quali prodotti saranno a prezzi scontati?

Giorgia Meloni: "Aiutiamo le famiglie"

"Penso sia la prima volta che tutto il sistema Italia, la filiera alimentare, dei beni di largo consumo, firma un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa, per aiutare famiglie, soprattutto quelle in difficoltà", ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della firma del patto sul trimestre anti-inflazione a Palazzo Chigi. La premier l'ha definita "una iniziativa che va al di là del valore economico, è un bel messaggio alla nazione, agli italiani".

"Dall'inizio abbiamo lavorato per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, con le risorse limitate che abbiamo - ha ricordato poi Meloni -. Abbiamo concentrato quelle risorse per aiutare le famiglie, con tantissime iniziative, anche relative all'energia, il taglio del cuneo contributivo, fino all'aumento dell'assegno unico per i figli, il taglio dell'Iva sui prodotti di prima infanzia, l'aumento delle pensioni, la super rivalutazione delle pensioni minime, la carta per l'acquisto dei beni alimentari, che è stata allargata ai carburanti. Abbiamo cercato di sostenere soprattutto le famiglie di fronte al problema inflazionistico. E lo abbiamo fatto, e ne rivendico la scelta politica, concentrando le risorse sui redditi medio bassi".

Quali prodotti saranno a prezzi scontati

"Il trimestre anti-inflazione inizierà domenica, il primo ottobre, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiane", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, "con prodotti alimentari ma anche di prodotti di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia". "È importante che inizi domenica e che comprenda l'intero periodo natalizio", ha aggiunto, anche "per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti".

Il patto prevede di offrire dal 1° ottobre fino al 31 dicembre un paniere di prodotti alimentari o di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati, nel rispetto delle strategie di mercato delle aziende. La riconoscibilità dei prodotti scontati o a prezzi fissi sarà garantita da un bollino tricolore del governo con la scritta "trimestre anti-inflazione" e anche gli esercizi che aderiranno all'iniziativa saranno riconoscibili con un'apposita vetrofania, riportante il logo bollino tricolore.

Il presidente di Ancc-Coop, Marco Pedroni, ha assicurato che ci saranno "molte centinaia di prodotti a prezzi ribassati, molte migliaia di prodotti a prezzi bloccati, poi ci saranno iniziative particolari nel corso di tutto il trimestre che si aggiungono a quelle che già facevamo". Al trimestre anti-inflazione hanno aderito 1700 punti vendita Coop, "di fatto la quasi totalità della nostra rete vendita dal nord al sud del Paese”.

Confesercenti: "Ora attendiamo l'industria"

"Sono soddisfatto della firma, finalmente ci siamo arrivati. Con questo trimestre antinflazione la distribuzione si è impegnata a contenere i prezzi per un paniere di beni. Ora ci attendiamo che al tavolo si aggreghi anche il mondo dell'industria", ha dichiarato Daniele Erasmi, presidente di Fiesma-Confesercenti.

"Sul versante industria - ha sottolineato anche il presidente Coop Pedroni - nonostante i ripetuti appelli da parte dell'intera moderna distribuzione per ora non abbiamo riscontro. Come Coop abbiamo inviato nei giorni scorsi una lettera ai nostri 100 principali fornitori di marca industriale invitandoli a rivedere le richieste di aumento dei listini in gran parte già ricevute; solo pochissimi hanno risposto e alcuni di questi in modo negativo. In particolare dalla maggiori imprese di marca nessun riscontro".

Le critiche

Non sono mancate le critiche. Secondo Federconsumatori il patto anti-inflazione è "solo un'operazione di facciata", "un'alleanza tra governo e imprese che si configura più come uno spot pubblicitario che come una reale misura di aiuto alle famiglie. Tutt'altro che un bel messaggio". "Di fronte a prezzi che sono più che raddoppiati rispetto a un anno fa, il governo, senza neppure consultare le associazioni dei consumatori, pensa di risolvere le difficoltà delle famiglie e rilanciare la domanda affidando alle imprese della distribuzione, del commercio e dell'industria'' la facoltà di scegliere un paniere di prodotti da tenere sotto controlli fino al 31 dicembre. In cambio, il governo attribuirebbe loro, "propagandisticamente, il bollino antinflazione".

Stiamo assistendo a "uno spettacolo scadente" ha commentato invece il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, ricordando che si tratta di "un patto senza obblighi, in cui ci si appella al buon cuore di chi lo ha sottoscritto, perché diventi più buono. Un fioretto in previsione del prossimo Natale. Una presa in giro per le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese".

