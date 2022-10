Nel Pd si litiga anche per i tempi di discussione e Bettini sbotta

Nel Partito democratico si litiga anche per i tempi di discussione. È quanto accaduto nella direzione Pd in cui Gianni Cuperlo, visto il prolungarsi del dibattito, ha proposto di rimandare la discussione. Mozione bocciata con battuta al veleno del segretario Enrico Letta, che ha bacchettato quelli che "chiedono di parlare in anticipo e poi se ne vanno". Poi sbotta Goffredo Bettini: "Ma come si gestiscono gli interventi?"

La direzione Pd e la mozione Cuperlo

Nella prima direzione del Pd sconfitto alle urne, si analizza l?esito del voto alle elezioni politiche del 25 settembre. L?incontro tutto interno al partito è cominciato nella prima mattinata e, nel primo pomeriggio, il dibattito era ancora nel vivo. Questo ha portato Gianni Cuperlo a proporre una mozione per rimandare a una seconda giornata il proseguo della direzione. "Alla luce del numero degli interventi, chiedo alla presidente Cuppi di poter riaggiornare la riunione per garantire a tutti l'attenzione e non impoverire una discussione di grandissimo interesse e qualità".

Mozione bocciata da Enrico Letta: "Avevamo fissato l'orario delle 17 per chiedere la riunione, lo spostiamo più avanti. Anche per rispetto del lavoro che sta facendo la presidente Cuppi?. Poi Letta se la prende con i suoi: ?Sono testimone di quanto avviene da stamattina: venite a chiedere di anticipare l'intervento, poi una volta fatto ve ne andate". Con Cuppi che fa eco a Letta: "Andiamo avanti, non guardo al bilancino e non faccio giochi di corrente. Ho cercato di garantire tutte le vostre esigenze. Andiamo avanti".

Bettini sbotta

Poco dopo è Goffredo Bettini a sbottare: "È da stamattina che chiedo quando sarei intervenuto. Io non capisco come la presidente Cuppi gestisce la trasparenza degli interventi". Ha ribattuto Anna Ascani: "La trasparenza è totale". "Sì, molto totale" ha controbattuto Bettini.