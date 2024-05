Il Pd sfida il governo sulla sanità: "Approvi la legge Schlein". Ma c'è il nodo coperture

Il Pd sfida il governo sulla sanità e chiede di calendarizzare la proposta di legge di cui è prima firmataria la segretaria dem Elly Schlein. Il testo, composto da soli quattro articoli, prevede di aumentare gradualmente la spesa destinata al sistema sanitario nazionale fino a raggiungere stabilmente la media europea del 7,5% sul Pil (nel 2023 la spesa per la sanità è stata pari al 6,3%).

Nel dettaglio il piano dei dem è di aumentare i fondi dello 0,21 per cento del Pil "per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028". La proposta, spiegano i dem, punta inoltre a rimuovere il tetto di spesa per il personale, introduce un piano straordinario di assunzioni e prevede misure per ridurre le liste d’attesa, come procedure concorsuali per il personale medico e infermieristico e sistemi regionali di prenotazione trasparenti. "Chiediamo al governo e alla maggioranza di calendarizzare al più presto la proposta di legge del PD a firma Schlein, e di coinvolgere le opposizioni in una discussione volta a elaborare una riforma valida" spiega Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. "Basta con i tagli: servono più risorse e maggiori investimenti".

Per il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini approvare la legge "sarebbe una rivoluzione perché rimetterebbe al centro un forte sistema sanitario nazionale, capace di assicurare le cure gratuite a tutte le persone a prescindere dal reddito e dal luogo di residenza". La stessa Elly Schlein intervendo a Marsciano, in Umbria, ha sfidato la maggioranza: "Se vogliono affrontare davvero il tema delle liste di attesa, lo facciano votando con noi questa legge in Parlamento che noi abbiamo chiesto sia calendarizzata con urgenza".

Il nodo coperture e la proposta analoga del M5s

Secondo il Pd la proposta avrebbe un costo di 4 miliardi il primo anno, 8 il secondo, 12 il terzo, 16 il quarto e infine 20 miliardi dal 2028 in poi. Come si trovano i soldi? Sul punto i dem propongono di investire le risorse "derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria". In altre parole, l'idea è quella di investire i denari che arriverebbero da un eventuale crescita del Pil. Se questi non dovessero bastare "saranno implementate ulteriori misure per contrastare evasione ed elusione fiscale".

Una proposta analoga era stata già presentata lo scorso luglio dal M5s che chiedeva di arrivare a investire nella sanità l'8% del Pil già dal 2024. Come coperture i 5 Stelle indicavano un non meglio precisato taglio della spesa pubblica che dovrebbe garantire 4.000 milioni ogni anno dal 2025 al 2030. In aggiunta veniva proposta anche una riduzione delle agevolazioni fiscali che però non dovrebbe colpire i redditi bassi.