Perché Meloni e Schlein litigano sul Mes

"Sul Mes vedo un dibattito molto italiano e ideologico. Testimonia la strumentalità di certe posizioni. Non si può parlare del Mes se non si conosce il contesto...". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in video collegamento con la presentazione di PhotoAnsa2023 al Maxxi di Roma, lanciando anche una stoccata alle opposizioni: "Voi siete stati al governo 4 anni, se il Mes era così fondamentale, perché non l'avete ratificato in tempi rapidi?".

Sul Mes dunque infuria la polemica politica. La discussione alla Camera per la ratifica del "fondo salva Stati" era prevista per il prossimo 14 dicembre, ma a sentire la Lega è stato tutto rinviato a data da destinarsi. Meloni sembra disposta a dare il via libera, ma la maggioranza lega la partita sul Mes alla trattativa in corso a Bruxelles sul Patto di Stabilità. Un modo, neanche troppo velato, per fare pressione sulle istituzioni Ue. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato all'Adnkronos che il voto sul Mes non si terrà giovedì ma sicuramente slitterà "al prossimo anno". La maggioranza non ha fretta. Tanto più che il tema è divisivo. Se la Lega è fermamente contraria, Forza Italia sembra più propensa a dare l'ok, mentre Fratelli d'Italia è titubante. "Io - ha detto oggi il leader azzurro Antonio Tajani - sono favorevole alla ratifica, ma non dobbiamo neppure essere condizionati dalla fretta degli altri".

Secondo il Pd però l'atteggiamento del governo mina la credibilità internazionale dell'Italia. "Non è possibile per ragioni ideologiche bloccare tutto il resto d’Europa sulla ratifica di un trattato" ha detto oggi Elly Schlein al 'Corsera'. E ancora: "Hanno fatto fake news per anni sul Mes e ora non sanno come uscirne".

"Certe dichiarazioni fanno sorridere - ha replicato Meloni - come quelle della segretaria del Pd, Schlein, che dice 'non possiamo tenere ferma tutta l'Europa...'. Forse non sa che il Mes esiste, chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare. Forse bisogna interrogarsi sul perché, in un momento in cui tutti facciamo i salti mortali per reperire risorse, nessuno vuole attivarlo. Questo sarebbe il dibattito da aprire...". La premier ha quindi aggiunto che "un governo serio tiene conto del contesto e in quel contesto fa calare gli strumenti, perché parliamo di strumenti e non di totem ideologici. Quando saprò qual è il contesto in cui mi muovo saprò anche cosa bisogna fare del Mes".

Schlein: "Meloni fa il gioco delle tre carte"

A stretto giro è arrivata la contro-replica di Elly Schlein: "Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte. È troppo occupata a difendere una manovra economica indifendibile e dimentica i fatti. Primo: quello di cui discute non è l’attivazione del Mes ma la ratifica del trattato che lo modifica".

"Secondo: 26 Paesi su 27 hanno già ratificato le modifiche. Sono Paesi governati da coalizioni di ogni colore politico" ha detto Schlein. "Terzo fatto: rimane solo l'Italia, perché la destra è prigioniera della sua propaganda ideologica. Governare implica assumersi delle responsabilità. Ratificare le modifiche al Mes non significa chiederne l’attivazione, ma non impedire agli altri Paesi di accedervi. Se non è in grado nemmeno di spiegare questa differenza, non è adatta al suo mestiere".

L'obiezione di Schlein è fondata. Sul Mes l'Italia ha ingaggiato una lunga battaglia con l'Ue, ma come ha ricordato di recente il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe se il meccanismo "non viene ratificato da tutti, nessun Paese lo potrà usare". Bruxelles dunque chiede "solo" la ratifica del Mes, e non la sua attivazione da parte del governo italiano.

Cos'è il Mes e perché il via libera dell'Italia è cruciale

Il Mes, European Stability Mechanism, anche detto fondo Salva-Stati, è il meccanismo per la risoluzione delle crisi creato nel 2012 per gli Stati dell'area euro. La sua funzione fondamentale è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai Paesi membri che, pur avendo un debito pubblico sostenibile, si trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. Di fatto significa che un governo riceve un prestito in cambio solitamente di riforme concordate con l'Europa.

Nessuno Stato è obbligato a usarlo ovviamente, se riesce a trovare finanziamenti da altre parti. Nel 2021 grazie a un’intesa sottoscritta anche da tutti i Paesi dell’area Euro (Italia compresa), è stata proposta una riforma di questo strumento, permettendogli di fornire una rete di sicurezza finanziaria (un backstop) al Fondo di Risoluzione comune per le banche.

Allo stesso tempo sono state in parte modificate le condizioni di accesso alla assistenza finanziaria e introdotta una nuova linea di credito cosiddetta "precauzionale". Con il cambio di governo a Roma è cambiata però anche la linea del nostro Paese. Il governo italiano finora ha deciso di non ratificare il Mes, mentre gli altri Paesi hanno già dato il loro via libera. All'appello nei fatti manca solo Roma. Il problema è che se dal governo italiano non arriva il disco verde alla ratifica nessun altro Paese sarà libero di chiedere i fondi.