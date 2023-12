Perché quella del generale Vannacci è una mini promozione

Il nuovo incarico conferito al generale Roberto Vannacci è al centro delle polemiche: l'alto ufficiale dell'esercito, appena quattro mesi fa, era stato rimosso dalla guida dell'Istituto Geografico Militare e su di lui era stato aperto un procedimento disciplinare a causa del libro auto prodotto "Il mondo al contrario", per molti carico di contenuti sessisti, omofobi e contrari ai principi della Costituzione.

Il volume, che occupa ancora i primi posti nelle classifiche delle vendite su Amazon, ha trasformato Vannacci in un personaggio pubblico, facendo moltiplicare le interviste sui giornali e le invitate in televisione.

Il nuovo incarico e le polemiche

A creare scalpore, il fatto che a procedimento ancora in corso sia arrivata la nuova nomina, in una posizione che a detta di tanti sarebbe più prestigiosa della precedente, quella di capo di Stato Maggiore di Comfoter, le forze operative terrestri. "Il mondo al contrario non è solo il titolo del libro di Vannacci – ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte – ma ormai è l'imperativo del Governo Meloni. Chi porta con onore e sacrificio la divisa, rispettando i valori della Costituzione, viene spesso dimenticato; chi scrive le sue 'farneticazioni' in un libro fa carriera". Duro anche il deputato del Partito Democratico, Alessandro Zan: "Crosetto chiarisca come è stato possibile promuovere al vertice dell'Esercito un generale che fa politica – ha scritto Zan su X – e esalta discriminazione e odio come valori. Vannacci, come Capo di Stato Maggiore, è un pericolo per la Costituzione e per quei cittadini italiani che continua ad attaccare".

Il ministro della Difesa, che proprio a causa delle pesanti critiche a Vannacci e del procedimento avviato dall'esercito aveva subito il fuoco amico da parte di esponenti della sua stessa maggioranza, parla di "pretestuose polemiche" e spiega che il generale non è stato "né promosso, né retrocesso". Per Crosetto l'equivoco nasce da una sbagliata interpretazione del titolo assegnato al generale: "Il capo di stato maggiore dell'esercito (o marina o aeronautica) e il capo di stato maggiore di un comando o ente (qualsiasi) sono cose differenti. Il primo è il responsabile di un'organizzazione complessa e decide, il secondo il collaboratore di un comandante", ha spiegato in un post su X.

L'incarico è più prestigioso

Dal punto di vista prettamente formale, Crosetto ha ragione. Vannacci non è mai stato degradato, generale era prima, generale è ora. E non poteva non essere riassegnato in altro incarico, perché si sarebbe aperto un contenzioso legale tra l'ufficiale e l'esercito. Ed è vero che è sottoposto alle decisioni di altri: "Il Comfoter – si legge sul sito delle forze armate – è elemento di organizzazione dell'Esercito responsabile dell'indirizzo delle attività di approntamento e costituisce lo staff per il Capo di Stato Maggiore Esercito per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le Operazioni, l'addestramento, l'approntamento, la simulazione, la validazione/certificazione/standardizzazione delle G.U. e unità operative e le informazioni tattiche. Inoltre espleta le attribuzioni relative alle funzioni territoriali. Il Comandante del Comfoter è posto alle dipendenze d'impiego del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito".

Tuttavia, basta restare sul sito dell'Esercito Italiano e andare nella pagina dedicata all'organigramma per scoprire che di fatto il nuovo incarico conferito a Roberto Vannacci è più prestigioso del precedente, perché lo pone in una posizione di maggior prestigio rispetto al precedente.

Come detto in precedenza, il precedente incarico ricoperto dal generale era quello di capo dell'Istituto Geografico Militare, un istituto alle dipendenze del Comando Militare della Capitale. Il ruolo che andrà a ricoprire da oggi, nella gerarchia militare, risulta essere proprio sullo stesso livello del comando a cui Vannacci era sottoposto, quindi un gradino più in alto nelle gerarchie militari. Insomma il generale - scrittore, a quattro mesi dal polverone sollevato dalla sua fatica letteraria, andrà a ricoprire un incarico più importante del precedente e chi prevedeva che sarebbe stato sbattuto in uno scantinato a "contare i denti ai francobolli" si sbagliava. Certo è una mini promozione, ma può essere considerata comunque un avanzamento. Un incarico che potrebbe essere anche figlio di un accordo non scritto che preveda una sua uscita dalla scena pubblica, ma questo lo scopriremo nei prossimi mesi.

Continua a leggere su Today.it...