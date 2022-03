Cannabis e eutanasia: perché la Consulta ha bocciato i referendum

Il referendum sulla cannabis avrebbe consentito anche la coltivazione delle droghe più pesanti, mentre quello sull’eutanasia avrebbe rischiato di allentare le barriere penali, rendendo più lecito l'omicidio di chiunque abbia prestato il consenso al suicidio. Sono queste le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha bocciato le due proposte referendarie principali e si leggono nella sentenza numero 50 depositata oggi.

Referendum su eutanasia

Per quanto riguarda l’abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente), la Consulta spiega che il testo sarebbe stato tagliato in una parte fondamentale e che il testo rimanente sarebbe stato pericoloso. “La conseguente saldatura dei brani linguistici rimanenti avrebbe reso penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di ''consenso invalido'' previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579”. Insomma, per i giudici, salvo i minorenni, le persone inferme di mente e chi è vittima di ricatto o inganno, per tutti gli altri, sarebbe bastato chiedere di morire; chi lo avesse fatto, in qualsiasi modo, sarebbe non avrebbe avuto conseguenze.

Così facendo, sarebbe stata sancita, al contrario di quanto attualmente avviene, "la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo". La liceità, insomma, sarebbe andata ben al di là dei casi nei quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di malattia irreversibile, di dolori e di condizioni psicofisiche non più tollerabili. La Corte ha rilevato che l'incriminazione dell'omicidio del consenziente, al di là della logica ''statalista'' in cui è stata pensata, risponde, nel mutato quadro costituzionale, allo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto - ma non soltanto - delle persone più deboli e vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.

Quando viene in rilievo il bene ''apicale'' della vita umana, ha precisato la Corte, “la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima”. Quindi il problema è che una legge del genere si potrebbe anche fare, ma dovrebbe farla il Legislatore in modo ponderato, non eliminando una parte del codice penale perché, così facendo, si rischierebbe di far saltare la “tutela della vita” intesa come principio costituzionale.

Referendum sulla cannabis

Diverso il discorso sul referendum sulla cannabis, quello che voleva la depenalizzazione della coltivazione delle piante e l'esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in caso di uso personale di stupefacenti, sia di tipo pesante sia di tipo leggero. La Consulta, scrive nelle motivazioni della pronuncia, “perché si pone in contrasto con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca ed è, infine, inidoneo allo scopo. Il problema è che, eliminando la parola “coltiva” dal primo comma dell'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti cadrebbe anche la rilevanza penale della coltivazione di quelle piante da cui si estraggono le droghe pesanti: papavero sonnifero e foglie di coca.

Dunque il referendum avrebbe portato alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle convenzioni di Vienna e di New York. Inoltre, la Corte ha osservato che il risultato perseguito dalla richiesta referendaria neppure sarebbe stato raggiunto, in quanto sarebbero rimaste nell'ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione della pianta di cannabis nonché di ogni altra pianta da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti (articoli 26 e 28 del Testo unico sugli stupefacenti).