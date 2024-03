Spari di Capodanno: Pozzolo avrebbe esploso il colpo di pistola

La perizia balistica disposta dalla procura di Biella potrebbe mettere nei guai il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, dalla cui pistola sarebbe partito un colpo che ha ferito un partecipante durante la notte di Capodanno alla festa di Rosazza, in provincia di Biella. La perizia sembra confermare la testimonianza della persona ferita, Luca Campana, compagno della figlia del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, Pablito Morello, che indica la responsabilità di Pozzolo nell'esplodere il colpo di pistola.

La notizia, nonostante non sia ancora ufficiale, è stata riportata da diversi quotidiani italiani. Ma torniamo al caso. Lo studio ha ricostruito la traiettoria del proiettile partito dall'arma di Pozzolo, un mini revolver "North american arms LR", calibro 22, che deteneva regolarmente con altre cinque armi. Secondo la perizia, i residui di polvere supporterebbero la tesi dell'estrema vicinanza del revolver al tavolo, nel momento in cui partì il colpo. Oltre a una macchia di polvere nera sul mobile sarebbe rimasto il segno leggerissimo del proiettile, che lo avrebbe scalfito, prima di colpire Campana.

Campana aveva detto che il colpo sarebbe partito quando la pistola era molto vicina al tavolo, mentre Pozzolo la stava appoggiando, forse per smontarla. La perizia ha inoltre rilevato le tracce di tre mani sulla pistola. Una delle impronte è ovviamente quella di Pozzolo. L'altra è di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro, che aveva messo in sicurezza l’arma dopo il ferimento del 31enne, suo genero. Non si sa invece a chi appartenga la terza impronta sulla pistola: la procura di Biella potrà quindi ordinare nuove analisi, decidendo eventualmente di sottoporre al test del dna tutti i partecipanti al veglione di Rosazza.

Il deputato, unico indagato, ha invece negato di essere stato lui a sparare. Pozzolo si è sempre difeso sostenendo che la sua pistola gli sarebbe caduta di tasca e sarebbe stata raccolta da qualcun altro, che poi avrebbe sparato. Una versione che non coincide con quella data da alcuni testimoni, che hanno raccontato di aver visto proprio Pozzolo sparare il colpo.