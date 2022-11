Migranti, Piantedosi punta il dito contro le Ong: cosa farà il governo

"La decisione della Ocean Viking di allontanarsi dalle coste italiane risulta essere stata presa dopo (come coincidenza temporale) che i media avevano già diffuso la notizia che le persone soccorse a bordo delle altre navi Ong erano tutte sbarcate. I fatti, quindi, evidenziano come la Ocean Viking si sia diretta autonomamente verso le coste francesi. Una decisione, questa, non solo mai auspicata dall’Italia, ma che ha di fatto creato attriti sul piano internazionale con il rischio di produrre ripercussioni sulle politiche migratorie a livello europeo".

Lo scrive il ministro degli Interni Matteo Piantedosi nell'informativa al Senato sulla gestione dei flussi migratori. Di fatto, secondo il ministro, in quell’occasione, è stata la Ong, con il proprio comportamento arbitrario a provocare le tensioni fra Italia e Francia registrate nei giorni successivi. Nel documento presentato a Palazzo Madama, Piantedosi ha anche rimarcato come abbiano un peso le bandiere battute dalle navi, quando ricorda come le linee guida dell’Imo (Organizzazione internazionale marittima onusiana), affermano che le navi "possano essere considerate luoghi sicuri temporanei qualora esse siano in grado di ospitare in sicurezza i sopravvissuti". In pratica, ai fini della tutela dei diritti fondamentali delle persone salvate e dell’individuazione di un appropriato approdo sicuro (Pos), non è vero che la responsabilità è del Paese più vicino bensì del Paese su cui formalmente si trovano i migranti nel momento in cui sono a bordo di una imbarcazione, cioè quello della bandiera della nave.

Inoltre "le convenzioni internazionali vigenti non stabiliscono a priori quale debba essere il Pos, né che esso debba coincidere, come talvolta si dice frettolosamente, con il porto più vicino e, conseguentemente, che l’Italia debba farsi carico di tutti i migranti che vengono portati nelle nostre acque territoriali da assetti navali privati, perfettamente funzionanti, ben attrezzati e, quindi, senza problemi sotto il profilo della sicurezza della navigazione". Insomma nel momento in cui i migranti si trovano sulla nave, si trovano in un posto sicuro e la responsabilità è della nazione che batte quella nave.

Il caso della Ocean Viking

Nel caso della Ocean Viking dunque la Norvegia, alla cui ambasciata in Italia, lo scorso 24 ottobre, il ministero italiano aveva fatto sollecito in quanto Stato di bandiera. La Norvegia il 3 novembre ha negato qualunque responsabilità, ha ribadito il ministro in Aula. Ma Piantedosi punta soprattutto il dito contro le Ong, tacciate di comportarsi in modo autonomo senza rispettare le regole del mare, dirigendosi verso i porti di uno Stato diverso da quello responsabile del coordinamento nell’area Sar, cioè quello che organizza e coordina tutte le operazioni di salvataggio e soccorso. Le Ong non osserverebbero le procedure previste "in violazione delle leggi nazionali dello Stato costiero in materia di immigrazione". Per questo è legittimo considerare il transito di tali navi quale "passaggio non inoffensivo".

Anche per questo, rimarca sempre il ministro, il governo Meloni sente "l’esigenza di un maggior coinvolgimento dello Stato di bandiera dell’imbarcazione nel garantire che i propri comandanti rispettino le norme di diritto del mare e che assumano la responsabilità della gestione dei migranti".

Cosa farà ora il Governo Meloni

L’ipotesi sul tavolo del Consiglio dei ministri è quello di recuperare quanto fatto nel 2019 con i decreti a firma Salvini, cioè l’applicazione di sanzioni amministrative (dai 10 ai 50mila euro) e la confisca del mezzo in tutti i casi in cui non venga rispettato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane oppure quando venga trasgredito l’ordine di far scendere a terra soltanto le persone ritenute più fragili. La conseguenza, con il passaggio dal profilo penale a quello amministrativo, sarebbe che a "fermare" le Ong sarebbero i prefetti e non più la magistratura. La linea del governo resta quella di sempre: "In Italia non si entra illegalmente" mentre l’obiettivo è superare il meccanismo della redistribuzione: "Serve una nuova politica europea realmente basata sul principio di solidarietà".

Se non si affronta adesso il problema della migrazione "tra 15 anni ci troveremo con 70 mila arrivi al giorno dall'Africa, milioni di persone all'anno". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera. "Il fenomeno va affrontato adesso, fra vent'anni l'Africa avrà due miliardi e mezzo di abitanti. Se non cambiano le condizioni più della metà degli africani non potrà sfamarsi e dovrà spostarsi. Porre il problema partendo dalle ong, che sono la punta microscopica di un iceberg gigantesco, è un modo per costringere tutta la Ue ad affrontarlo", ha precisato il ministro. Secondo Crosetto, il tema delle ong non è stato utilizzato in maniera "strumentale", ma è "la chiave per aprire un dibattito nella Ue". "Altrimenti resta un problema italiano che tutti minimizzano", ha detto il ministro. "Ora invece si costruiranno tavoli dove si parlerà di ong, ma soprattutto di Africa, di come fare investimenti, regolare i flussi e organizzare l'integrazione in Europa. Giorgia Meloni sta cercando di alzare l'asticella del dibattito", ha aggiunto Crosetto, aggiungendo che "la Francia ha voluto fare un braccio di ferro sulla nave Ocean Viking e, alla faccia dell'accoglienza, i migranti sono già stati rimpatriati".

Un piano per l'Africa

Sempre seguendo le linee della relazione del ministro degli Interni, c’è anche al volontà di agire alla radice, cioè in Africa, dove si devono affrontare i problemi alla base delle grandi migrazioni. Piantedosi ha parlato di un programma "Mattei" per il continente africano. Il governo si dice favorevole ad un piano di sostegno allo sviluppo del Nord Africa, che coniughi le misure per la crescita con quelle per la sicurezza e il contrasto al traffico di esseri umani. "Serve un Piano Mattei per l’Africa - si legge nella relazione - cioè programmi d’investimento di ampio respiro verso i Paesi destinatari che hanno dinamiche demografiche esplosive e che devono essere coinvolti nella gestione delle risorse messe a disposizione affinché si realizzino processi di crescita duraturi e sostenibili. È questa una scelta strategica per il futuro delle istituzioni e dei cittadini europei, ma anche per assicurare la realizzazione delle speranze delle giovani generazioni africane".