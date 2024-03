Chi è Piero Marrese, candidato del "campo largo" alle elezioni regionali in Basilicata

Piero Marrese, 43 anni, presidente della provincia di Matera dal 2018 e sindaco di Montalbano Jonico dal 2015, è il candidato del "campo largo" in Basilicata. Al nome di Marrese si è arrivati dopo che Domenico Lacerenza, il primo candidato designato di Pd e M5s, ha deciso di ritirarsi dalla contesa. Marrese, che è un esponente del Pd, non sarà sostenuto dai centristi di Azione e Italia Viva che invece potrebbero appoggiare il candidato di centrodestra Vito Bardi. Insomma, dopo settimane di litigi, trattative e colpi di scena il centrosinistra ha il suo candidato per elezioni regionali anche se nel frattempo il "campo largo" si è ristretto.

Ma chi è Piero Marrese? Laureato in giurisprudenza all'Università di Bari dove ha svolto anche attività di ricerca, libero professionista nella consulenza per la pubblica amministrazione, Marrese è stato il più giovane presidente della provincia di Matera; attualmente anche presidente dell'unione delle province italiane (Upi) per la Basilicata. Anche se il suo nome è stato spesso indicato per i dem sul tavolo delle intese della coalizione, Marrese è rimasto sempre defilato, proseguendo nell'attività amministrativa.

Marrese: "Ora è il tempo di un nuovo impegno"

"Ora è tempo di un nuovo impegno" ha detto l'esponente dem in un messaggio sui social dopo aver ricevuto l'investitura ufficiale, "dobbiamo proseguire insieme in questo nuovo percorso innovativo e come sempre il vostro sostegno sarà fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra Lucania''.

''Umiltà, determinazione e perseveranza sono sempre stati i miei valori ispiratori - ha spiegato il neocandidato a governatore -, da quando, sin da giovane, ho deciso di abbracciare l'impegno sociale e politico, dopo la laurea in Giurisprudenza e il dottorato di ricerca presso l'Università di Bari, scegliendo di tornare nella mia amata Basilicata. Tornato a Montalbano Jonico la fiducia e la stima dei miei concittadini - ha aggiunto - mi ha permesso di diventare sindaco nel 2015 con un ampio consenso. Nel corso degli anni abbiamo raggiunto insieme traguardi significativi: nel 2018 sono diventato presidente della Provincia di Matera, nel 2020 con il 90% dei consensi sono stato riconfermato con la mia squadra alla guida della mia comunità. Nel 2022 la vostra forza mi ha spinto a ripresentare la candidatura a presidente della Provincia e grazie all'unanime sostegno ricevuto dagli amministratori del territorio, sono stato riconfermato alla guida della Provincia di Matera, riprova della fiducia e della stima nel mio operato''. Marrese, quindi, si è detto pronto ''per un nuovo impegno''.