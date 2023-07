Il governo si è rimangiato i nuovi posti letto promessi contro il caro affitti

Ci sono 500 milioni di euro in meno nella terza tranche del Pnrr destinata al nostro Paese: un compromesso al ribasso per superare lo stallo dei finanziamenti europei che non copriranno uno dei temi più caldi che hanno agitato il nostro paese negli ultimi mesi: quello del caro affitti nelle grandi città universitarie.

Per sbloccare l'empasse sulla terza rata da 18,5 miliardi di euro, il governo Meloni ha deciso di rinunciare a parte del finanziamento (poco più di mezzo miliardo di euro). E il nodo della contesa è stato proprio il mancato accordo sugli studentati concordato con la Ue. Dovevano essere assegnati 7500 posti letto negli studentati entro la fine del 2022, ma secondo Bruxelles l'Italia non ha agito correttamente. Perché? Perché molti di quelli assegnati non erano nuovi posti letto, ma erano di fatto già preesistenti. Il nodo è stato sbloccato dal ministro Fitto con una sorta di espediente amministrativo:il nuovo obiettivo è la creazione di 60mila nuovi posti letto entro il 2026.

Come comunicato in una nota da Palazzo Chigi: "Dopo un’approfondita interlocuzione con la Commissione Europea, oggi il Governo italiano ha presentato nella riunione della cabina di regia sul Pnrr una richiesta di modifica in materia di riforma degli alloggi per studenti, al fine di inserire una nuova milestone nella quarta rata, chiarire le condizioni e gli obiettivi della misura e correggere alcuni errori materiali". Tutto ok, quindi? Non proprio perché in molti credono che questi soldi siano sostanzialmente persi, mentre incalza la rabbia di opposizioni e studenti.

Le reazioni politiche e degli studenti

"Tagliare proprio su questo argomento, che è venuto fuori in maniera così importante negli ultimi mesi, non è sicuramente un bel segnale": commenta così Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico di Milano che lo scorso maggio piantò le tende davanti all'ateneo dando il via alla protesta contro il caro affitti. "Non me l'aspettavo - ha aggiunto - scendere ha compromessi su questo è la dimostrazione che non stanno gestendo bene le risorse Pnrr".

"Sugli studentati avevamo ragione ma il Ministero non ci ha mai voluto ascoltare". Così in una nota l’Unione degli Universitari sullo sblocco della terza tranche del Pnrr che non prevede i fondi per gli alloggi universitari. "Avevamo detto - continua l’Udu - che non era corretto dare 210 milioni ai privati, spesso per posti letto che esistevano già mentre andavano rendicontati solo posti letto nuovi. La responsabilità di questo fallimento è tutta del Governo". "Vogliamo che la Ministra Bernini ci convochi con urgenza per ripensare insieme il piano di realizzazione degli studentati", dicono gli studenti.

"Il Ministro Fitto sostiene che quei 500 milioni destinati agli alloggi saranno recuperati nella quarta rata ma, se si continua così, la verità è che quei fondi andranno persi. E meno male che erano pronti!" attacca Claudio Borghi di Azione

"Tanto tuonò che piovve. Sono mesi che sul tema degli alloggi universitari lanciamo l'allarme in tutte le sedi. Ieri in commissione istruzione alla Camera, la ministra Bernini per l'ennesima volta si è nascosta dietro a rassicurazioni di circostanza che sono state puntualmente smentite dai fatti. Il taglio per gli alloggi nella terza rata del Pnrr è un vero e proprio fallimento la cui responsabilità ricade tutta su questo governo" è la dichiarazione degli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione e università alla Camera.

Più diretto ai ritardi invece l'attacco dell'esponente Pd Marco Furfaro: "Cinque mesi di ritardo che pesano sull'attuazione, mezzo miliardo ottenuto in meno che significa meno soldi e investimenti per l'Italia. Questo è il "grande successo" del governo Meloni di cui straparla Foti, il capogruppo di fratelli d'Italia alla camera. Se vuole, ci alziamo tutti in piedi a battere le mani per questa classe dirigente insulsa che non si accorge che milioni di italiani soffrono in povertà mentre loro gozzovigliano alla buvette".

