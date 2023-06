"Intitoliamo il ponte sullo stretto di Messina a Silvio Berlusconi"

Intitolare il ponte sullo stretto a Silvio Berlusconi. La proposta arriva da Forza Italia, e segnatamente dai sottosegretari azzurri Tullio Ferrante e Matilde Siracusano. Per Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Berlusconi è stato un imprenditore "visionario" e uno "statista illuminato", per questo - a suo dire - "merita un solenne omaggio".

Quindi l'esponente dell'esecutivo lancia la sua idea. "Il Ponte sullo Stretto di Messina, simbolo di un'Italia proiettata nella modernità, nello sviluppo, nella crescita, nel futuro, sempre più connessa ed all'altezza delle grandi potenze mondiali, sia intitolato a lui, questo governo e l'Italia tutta glielo deve".

Una proposta condivisa e rilanciata dalla deputata Matilde Siracusano. "Penso che il presidente Silvio Berlusconi abbia fatto tanto bene a questo Paese e a tanti italiani, non soltanto dal punto di vista politico e imprenditoriale, ma soprattutto dal punto di vista sociale e umano" ha detto Siracusano intervenendo a 'L'aria che tira', su La7.

"È normale - ha aggiunto - che ci siano tanti sindaci e tantissimi cittadini che hanno il desiderio di tributargli una strada, una piazza, un aeroporto. Io gli intitolerei il Ponte sullo Stretto di Messina, che è stata una sua grande intuizione e che sarebbe già realtà se non fosse stato boicottato dalla sinistra che l’ha sempre visto come il «Ponte di Berlusconi»".

Il belvedere di palazzo Lombardia porterà il nome di Berlusconi

Sono molte le amministrazioni locali che stanno facendo a gara per rendere omaggio a Berlusconi intitolandogli strade o piazze. Il comune di Apricena (Foggia) e quello di Ascoli Piceno hanno battuto tutti sul tempo decidendo di dedicare due strade all'imprenditore e politico da poco scomparso.

In mattinata è arrivata invece la notizia che la giunta regionale della Lombardia, nella seduta di lunedì 19 giugno, ha deciso di intitolare al Cavaliere il belvedere del 39esimo piano di palazzo Lombardia (il Pirellone bis).

L'idea, avanzata nei giorni scorsi dal governatore Attilio Fontana, ha registrato la "massima condivisione" degli assessori. Prima di ufficializzare l'iniziativa, tuttavia, Fontana farà un passo successivo informando i familiari del Cavaliere.

L'idea - che a meno di sostanziali terremoti diventerà realtà - non è stata condivisa dalle forze di minoranza del consiglio regionale della Lombardia. "Credo che i luoghi di tutti, della collettività, luoghi istituzionali, debbano essere intitolati a persone che hanno unito e che uniscono, Silvio Berlusconi ha diviso molto", ha precisato il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino.

Nelle scorse ore l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, aveva detto che avrebbe voluto intitolare al defunto ex premier l'aeroporto di Milano. In questo caso la decisione spetta a Sea (società del comune di Milano), ma proprio il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, aveva precisato che per il momento il comune smetterà di intitolare vie, piazze e strade a persone scomparse da meno di 10 anni. Niente deroghe alla legge Italiana, dunque.